Pegula acaba con la favorita Svitolina y jugará con Brady en cuartos

Tenis

Melbourne (Australia). La estadounidense Jessica Pegula se confirmó como la jugadora revelación del Abierto de Australia después de despedir en los octavos de final a la ucraniana Elina Svitolina (5) y se enfrentará en cuartos con su compatriota Jennifer Brady (22), verdugo de la croata Donna Vekic (28). Era la primera vez que disputaba un partido correspondiente a la ronda de octavos de final en un Grand Slam, dado que su mejor actuación en un ‘major’ fue la tercera ronda conseguida en la última edición del Abierto de Estados Unidos. Firmó un arranque estelar en Melbourne Park al no ceder un sólo set contra sus primeras tres rivales (Viktoria Azarenka (12), Sam Stosur y Kristina Mladenovic), a pesar de que todas ellas contaban con la condición de campeonas de Grand Slam, en el caso de la francesa Mladenovic en la modalidad de dobles. Su agresividad se impuso a la solidez de la ucraniana para superar el cuarto obstáculo, en un partido en el que acumuló 31 golpes ganadores, doce más que su rival, y cuarenta errores no forzados. La neoyorquina cuenta con una balance positivo con la que será su próxima rival, Brady, después de llevarse el único encuentro que disputaron en el reciente torneo de Nueva York (EEUU) por un ajustado 7-6(5) y 6-4. Por su parte, Jennifer Brady buscará igualar su mejor registro en competición Grand Slam, el cual se produjo en el Abierto de Estados más reciente tras caer en semifinales. También llega en un óptimo estado de forma después de no encajar un sólo set en rondas anteriores ante la española Aliona Bolsova, la estadounidense Madison Brengle, la eslovena Kaja Juvan y la croata Donna Vekic (28). EFE