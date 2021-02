Barty y Muguruza, a segunda ronda con poder

Tenis

Melbourne (Australia). La australiana Ashleigh Barty (1), tras conceder sólo diez puntos en todo el partido, y la española Garbiñe Muguruza (14), quien sentenció con un definitivo 6-0, arrancaron con contundencia en Melbourne Park después de proclamarse campeona y finalista del Yarra Valley Classic respectivamente.



Barty, quien firmó la victoria más aplastante de primera ronda y probablemente del torneo, superó a la montenegrina Danka Kovanic por 6-0 y 6-0; mientras que Muguruza derribó su primer obstáculo,la rusa Margarita Gasparyan, por 6-4 y 6-0.



El táctico tenis de la local y primera clasificada mundial desesperó a su rival que cometió un total de 28 errores no forzados en un partido que contó con 60 puntos.



Su rotunda puesta en escena aumenta aún más su condición de favorita y sus esperanzas de romper con la maldición local en Melbourne Park después de que Chris O’Neil fuera la última ‘aussie’ en coronarse a orillas del Yarra en 1978.



Por su parte, la vigente finalista Muguruza confirmó “las buenas sensaciones” que atraviesa, según admitió ella misma en rueda de prensa, y superó la primera ronda por noveno año consecutivo



“El primer set ha sido una dura batalla y estuve feliz de cerrarlo con el 5-4, mientras que en el segundo he podido ser más agresiva”, comentó tras certificar su pase.



Muguruza, que llegó a la primera gran cita del año tras realizar un gran torneo preparatorio en Melbourne donde cayó en la final ante Barty, volvió a lucir una de sus mejores versiones después de no perder la concentración durante la primera manga ante una aguerrida Gasparyan, que acabó desesperada por la solidez y agresividad de la española.



Tal y como explicó la vigente finalista, durante la primera manga tuvo más problemas a la hora de liderar el partido pero tras una sucesión de roturas por parte de ambas, fue Muguruza quien tuvo la última palabra para romper con el 5-4 a su favor y cerrar el primer set.



Bajó los brazos la tenista rusa ante el impecable tenis de la campeona de dos títulos del Grand Slam y se convirtió únicamente en una testigo del gran estado de forma que atraviesa la decimocuarta cabeza de serie del torneo.



Su rival en la siguiente ronda será la rusa Liudmila Samsonova, quien puso fin a la corta y desafortunada aventura de la española Paula Badosa en Melbourne Park después de completar 21 días de cuarentena por confirmarse como caso positivo por Covid.



También cumplieron como favoritas al título la estadounidense Sofia Kenin, quien sufrió ante la local e invitada al torneo Maddison Inglis (7-5 y 6-4); la ucraniana Elina Svitolina (5), que acabó con la checa Marie Bouzkova por 6-3 y 7-6(5); así como la checa Karolina Pliskova (6), que dejó por el camino a la italiana Jasmine Paolini con un severo 6-0 y 6-2.



Accedieron a la segunda ronda como favoritas la suiza Belinda Bencic (11), la británica Johanna Konta (13) y la belga Elise Mertens (18) tras imponerse a la estadounidense Lauren Davies (6-3, 4-6 y 6-1), la eslovena Kaja Juvan (6-4 y 6-2) y la estadounidense Leylah Fernández (6-1 y 6-3), respectivamente.



Se sumaron a este grupo las croata Donna Vekic (28), la estonia Anett Kontaveit (21), las rusas Karolina Muchova (25) y Ekaterina Alexandrova (29), así como la kazaja Yulia Putintseva (26) y la estadounidense Jenniffer Brady (22).



Cayó la campeona en las ediciones de 2012 y 2013, Victoria Azarenka (12) tras tropezar ante la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 6-4, en un partido en el que acusó la limitada preparación con la que contó como consecuencia de haber sido una de los 72 jugadores que fueron confinados sin poder salir de la habitación durante dos semanas.



La argentina Nadie Podoroska debutó en el cuadro final del Abierto de Australia con victoria tras superar a la estadounidense Christina McHale, por un doble 6-4 en un partido que duró una hora y cuarenta minutos, y se enfrentará en la próxima ronda a la croata Donna Vekic (28).



También superaron la primera ronda las estadounidensesla Cori Gauff, Danielle Collins Madison Brengle,Ann Li y Shelby Rogers, la australiana Samantha Stosur y la japonesa Nao Hibino y la búlgara Olga Danilovic.



Tuvieron un dulce arranque, del mismo modo, la egipcia Mayar Sherif, la belga Alison Van Uytvanck, la británica Heather Watson, la francesa Kristina Mladenovic, la alemana Mona Barthel, la china Lin Zhu y la rusa Svetlana Kuznetsova. EFE.