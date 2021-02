Serena cumple y Kvitova se despide en el Yarra Valley Classic

Tenis

Miércoles 3| 10:48 pm





Melbourne (Australia). La veterana estadounidense Serena Williams (5) cumplió con su papel de favorita al eliminar a la búlgara Tsvetana Pironkova por 6-1 y 6-4; mientras que la checa Petra Kvitova (4) se despidió tras verse sorprendida por la argentina Nadia Podoroska que se impuso por un emocionante 5-7, 6-1 y 7-6(7).



“Es muy bueno conseguir otra victoria. Ella es una gran jugadora y no fue fácil, pero estoy contenta por haber avanzado”, comentó tras el partido la ganadora de 23 títulos Grand Slam.



La estadounidense volvió a mostrar una gran eficacia desde el servicio después de no conceder ninguna pelota de rotura a lo largo del partido.



Su siguiente rival será su compatriota Danielle Collins, con la que nunca se enfrentó previamente, después de convertirse la verdugo de la checa y candidata al título Karolina Pliskova (3).



La sorpresa de la jornada llegó a última hora después de que la argentina Nadia Podoroska (15) consumara la remontada frente a Kvitova.



La joven de Rosario de 23 años perdonó las primeras dos pelotas de partido, la primera por un error no forzado y la segunda tras una gran jugada de la checa, pero finalmente tuvo el temple para cerrar una de las victorias más importantes de su carrera.



En la siguiente ronda se enfrentará a la también checa Marketa Vondrousova, quien se impuso a la rusa Vera Zvonareva en su partido de octavos de final. EFE