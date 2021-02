Australia supera a Grecia por 2-1 y acerca a España a semifinales

Tenis

El equipo australiano superó un duelo de infarto frente a Grecia por un resultado global de 2-1 que dejó muy cerca de las semifinales a España, la otra selección del grupo B.



Los españoles tan sólo necesitaran uno de los tres puntos que se disputarán este viernes para consumar su pase a las semifinales como consecuencia de haber superado por 3-0 el primero de sus enfrentamientos ante a Australia.



Los locales arrancaron la jornada por delante después de que el ‘aussie’ John Millman no tuviera piedad con el segundo cabeza de serie griego, Michail Pervolarakis, a quien venció por un contundente 6-2 y 6-3 en un partido que duró una hora y veinte minutos.



Millman explicó que aprendió de su sufrida victoria ante el mismo rival en la edición pasada para no pasar por los mismos apuros en la que fue su primera victoria después de caer rotundamente en su estreno ante el español Pablo Carreño.



No pudo rematar la faena el joven local Alex de Miñaur y se vio abrumado tanto por un Stefanos Tsitsipas como por una grada que contó como de costumbre con una numerosa presencia de seguidores griegos.



El resultado final fue de 6-3 y 7-5 a favor del equipo griego, que dejó a De Miñaur un mal sabor de boca con un 0-2 tras su título a principios de año en Antalya (Turquía), y convirtió el dobles final en el punto decisivo de la eliminatoria.



Los propios Tsitsipas y Pervolarakis representaron al equipo heleno mientras que la anfitriona eligió a su dupla habitual, los experimentados en esta modalidad John Peers y Luke Saville.



Los europeos, no tan acostumbrado como los ‘aussies’ a competir en la modalidad de dobles, cayeron por 3-6, 6-4 y 5-10 en el super ‘tie-break’ de desempate.



Grecia tan sólo podría clasificarse en el caso de superar el enfrentamiento ante España por 3-0. / EFE