La RFET expresa su apoyo a los tenistas españoles confinados en Australia

Tenis

Jueves 21| 3:20 pm





Madrid. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha hecho público un comunicado en el que expresa "su apoyo y solidaridad con todas y todos los jugadores españoles que están ahora mismo sufriendo las consecuencias del confinamiento en Australia".



Agrega que, "respetando las decisiones del Gobierno australiano y de Tennis Australia, la RFET quiere dejar de manifiesto que los jugadores y jugadoras fueron advertidos e informados de su exclusión del Open de Australia y de su entrada al país en caso de resultar positivo en alguno de los muchos PCR que se les realizaron".



Asimismo, expresa que, "sin embargo, no fueron informados sobre la posibilidad de que resultarían severamente confinados en caso de viajar en el mismo avión con algún pasajero que diera positivo, sin tener en cuenta la proximidad física de los jugadores afectados con ese positivo".



La RTEF entiende "todas las precauciones y medidas tomadas por el bien de la salud de jugadores, espectadores, trabajadores y residentes", pero cree que "estas medidas deberían haber sido compatibles con la salud mental y física de los atleta".



"En el caso concreto de dos jugadores españoles la situación es muy compleja y compromete seriamente todos estos aspectos. Mario Vilella y Carlos Alcaraz (menor de edad) están confinados en una habitación sin poder salir durante 14 días cuando los dos se han realizado múltiples PCR que han resultado negativos", recuerda la federación.



Agrega que "es evidente que estos dos jugadores, con acceso al cuadro final del Australian Open, no podrán competir en igualdad de condiciones con el resto de jugadores. Y ya no solo se trata de un problema estrictamente competitivo de este primer Grand Slam. La cuestión es que su temporada podría quedar seriamente perjudicada por un confinamiento de 14 días".



A juicio de la RFET, "los tenistas afectados son deportistas de elite que necesitan mantenerse activos para poder rendir y para no lesionarse. Por no hablar del perjuicio sicológico que afecta al atleta en un deporte en el que la faceta mental es tan exigente".



"Por todo lo expuesto, desde la RFET pedimos a Tennis Australia que trate de solucionar el problema de los tenistas más afectados; Mario Vilella y Carlos Alcaraz, jugadores españoles que son los que directamente se encuentran bajo nuestro ámbito de actuación", concluye. EFE