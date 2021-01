Davidovich descarta jugar en Australia

Tenis

Lunes 18| 4:25 pm





Málaga. El tenista español Alejandro Davidovich, número 52 de la ATP, anunció este lunes que descarta disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de año que tiene previsto su arranque el próximo 8 de febrero, debido a que acaba de pasar la enfermedad de la covid-19 y sería precipitado afrontar ese torneo.



El malagueño, de 21 años, señala en un comunicado que tanto él como su entrenador, Jorge Aguirre, dieron positivo en un test de coronavirus hace catorce días y que por ello no pudieron desplazarse el pasado jueves a Melburne.



Davidovich precisa que su entrenador ha pasado la enfermedad con síntomas leves y que él "prácticamente asintomático".



El tenista señala que estudiaron la posibilidad de forzar el viaje pero que lo descartaron al no considerar aconsejable disputar un torneo de ese nivel y con partidos a cinco sets, lo que llevaría a una probable lesión.



Davidovich se muestra "triste" por no estar en el primer Grand Slam del año pero también "contento" por haber superado la enfermedad.



El malagueño, que se proclamó campeón júnior de Wimbledon en 2017, es en la actualidad el quinto jugador español en la clasificación mundial tras Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Albert Ramos. EFE