Thiem: "Casi no nos da el sol en la burbuja"

El austríaco Dominic Thiem, que ganó este domingo al griego Stefanos Tsitsipas en las Finales ATP, aseguró que en la 'burbuja' creada en Londres apenas les da el sol y que sólo tienen acceso al aire freso un par de minutos al día.



Los tenistas, debido a la pandemia, se albergan en un hotel situado a unos 200 metros del O2 Arena, al que son llevados en coche. No se les permite ir caminando para evitar contactos de riesgo.



"Casi no nos da el sol", dijo Thiem en rueda de prensa, y señaló que, físicamente, es uno de los años "más fáciles" para los tenistas porque no han jugado mucho, pero apuntó que "mentalmente está siendo más complicado".



"No recibes la energía de los fans y eres tú el que te tienes que animar a ti mismo. Eso agota mucho. Tampoco puedes visitar la ciudad, ver sitios, cenar en restaurantes, estar con la gente que quieres. Esas cosas las echamos de menos", agregó.



Sobre el partido que ganó en tres sets ante Tsitsipas y que supuso la reedición de la final del año pasado en este mismo escenario, Thiem afirmó que el nivel fue mejor en 2019.



"Estábamos en mejor forma y luchamos por el título al cien por cien. Hoy fue diferente. Hubo solos dos 'breaks', dominaron mucho los servicios. La pista está rápida y por eso estoy contento con mi juego", destacó.

