Sin Djokovic, Nadal ni Federer, habrá un nuevo campeón en el US Open

Después de la polémica descalificación de Novak Djokovic, único miembro del top tres participando en el US Open, tras golpear de manera fortuita a una juez de línea, el Grand Slam del país norteamericano irá para las manos de otro jugador, alejado de los mismos tres de siempre, situación que no pasaba desde que Wawrinka lo logró en el US Open de 2016.

El serbio quedó apartado del torneo en octavos, quedando lejos de conseguir su decimoctavo Grand Slam, que le permitiría acercarse a Rafa Nadal en la tabla de líderes. Su eliminación supone además que el tenis coronará a un nuevo campeón de Grand Slam fuera del Big Three cuatro años después.

Además, el campeón de esta edición del torneo neoyorquino estrenará su casillero de torneos de Grand Slam, ya que ninguno de los tenistas que sigue en liza en el cuadro masculino ha ganado aún un Major. De hecho, el anterior campeón novato en estas lides fue Cilic en el US Open 2014.

Djokovic es el primer jugador expulsado de un torneo de esta magnitud por comportamiento antideportivo en 20 años. La última vez había sido Stefan Koubek, en un duelo ante Atila Savolt en Roland Garros 2000 por la misma razón, a diferencia de que el perjudicado fue un alcanza pelotas.