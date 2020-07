Leconte: El Abierto de EE.UU. debe ser cancelado

Tenis

Domingo 5| 9:32 am





El francés Henri Leconte, exnúmero cinco del mundo, se ha unido a las críticas de sus compatriotas y considera que el Abierto de EE.UU. debería ser "cancelado".



Así se expresa el finalista individual en Roland Garros en 1988 en una entrevista en Ouest-Francia, uniéndose al sentimiento expresado hace días por su compatriota Benoit Paire.



"El Abierto de los Estados Unidos debe ser cancelado", dice Leconte, ganador de la Copa Davis en 1991. "Creo que muchos jugadores no van a ir. En primer lugar por razones de salud, la pandemia está lejos de haber terminado", añade.



"La epidemia de coronavirus sigue siendo muy activa en los Estados Unidos y el país registra cada vez más casos nuevos desde hace varios días", puntualiza sobre la edición prevista del 31 de agosto al 13 de septiembre.



Leconte cree además que la falta de público en las gradas, una de las circunstancias que se dará en Flushing Meadows puede frenar a los jugadores. "No se puede jugar un torneo de Grand Slam a puerta cerrada. No puedo ni imaginar la atmósfera que crearía. Lo vimos con el UTS (Ultimate Tennis Showdown) de Patrick Mouratoglou, seguir un partido desde su pantalla no tiene el mismo sabor", zanja./ EFE