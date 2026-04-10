Así marcha Venezuela en la Billie Jean King Cup

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Desde el pasado 8 y hasta este 11 de abril, en Ibagué se está disputando el Grupo I de la Zona Americana de la Copa Billie Jean King 2026, el torneo por equipos más importante del tenis femenino a nivel mundial.

Venezuela ya ha tenido presencia en el evento en donde está buscando su permanencia en el grupo I. El formato de competencia es tipo round robin con dos partidos de sencillos y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los play-off del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

Resultados de Venezuela hasta el momento

En los dos primeros compromisos la representación criolla ha sido derrotada 3-0 ante sus similares de Ecuador y México. Dejando los siguientes resultados en cada uno de los enfrentamientos:

VS MÉXICO

VS ECUADOR

Este viernes se está midiendo ante Colombia, en busca de un triunfo que ayude en la tabla de posiciones