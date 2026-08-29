TAP Air Portugal amplía sus operaciones en Venezuela con esta cantidad de vuelos

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) confirmó que la aerolínea europea TAP Air Portugal añadió una segunda frecuencia semanal en su ruta que conecta el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia con Lisboa, la capital de Portugal.
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Itinerario entre septiembre y octubre
Con esta incorporación, la ruta suma los domingos a su tradicional salida de los lunes.
Detalles del vuelo de ida (Lisboa - Valencia):
• Número de vuelo: 3185.
• Aeronaves: Equipos modernos A330-200 y A330-900.
• Salida: Sábados a las 4:45 p.m. desde Lisboa.
• Llegada: Domingos a las 1:30 a.m. al Aeropuerto de Valencia.
Detalles del vuelo de regreso (Valencia - Lisboa):
• Despegue: Domingos a las 3:45 a.m. desde Valencia.
• Escala técnica: Parada operativa en Pointe-a-Pitre (Guadalupe) a las 5:35 a.m.
• Reanudación: El vuelo despega de Guadalupe a las 7:35 a.m.
• Llegada final: Aterrizaje en Lisboa a las 2:35 p.m. del mismo domingo.