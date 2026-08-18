Super Abasto Mercal en Caracas con rebajas de hasta 70%: Aquí puedes comprar

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la apertura oficial del Super Abasto Mercal número 200 en la avenida San Martín de Caracas. Esta obra se integra dentro del plan nacional orientado a modernizar el sistema público de abastecimiento y optimizar el acceso a la alimentación para las familias venezolanas.
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Gracias a un esquema de distribución directo y sin intermediarios, el nuevo establecimiento comercializa productos esenciales de la canasta básica con descuentos que oscilan entre el 30%, 40% y hasta el 70%. Durante su intervención, la mandataria también instó a consolidar la unión productiva nacional y potenciar la capacidad exportadora del país.
Lo más destacado de la jornada
- Expansión nacional: El Ejecutivo nacional mantiene la meta de reactivar 416 locales comerciales en todo el territorio para consolidar una red moderna y eficiente.
- Indicadores de consumo: Se revelaron cifras positivas del consumo alimentario durante los primeros siete meses del año, registrando un incremento general del 9,6%, un 11,80% en proteínas, 4,78% en cereales y 6,99% en grasas.
El evento contó con la participación de la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, y el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, quienes enfatizaron el compromiso institucional de garantizar suministros directos y de calidad a las comunidades.