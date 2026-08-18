Super Abasto Mercal en Caracas con rebajas de hasta 70%: Aquí puedes comprar

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la apertura oficial del Super Abasto Mercal número 200 en la avenida San Martín de Caracas. Esta obra se integra dentro del plan nacional orientado a modernizar el sistema público de abastecimiento y optimizar el acceso a la alimentación para las familias venezolanas.

​Gracias a un esquema de distribución directo y sin intermediarios, el nuevo establecimiento comercializa productos esenciales de la canasta básica con descuentos que oscilan entre el 30%, 40% y hasta el 70%. Durante su intervención, la mandataria también instó a consolidar la unión productiva nacional y potenciar la capacidad exportadora del país.

Lo más destacado de la jornada

Expansión nacional: El Ejecutivo nacional mantiene la meta de reactivar 416 locales comerciales en todo el territorio para consolidar una red moderna y eficiente.

​Indicadores de consumo: Se revelaron cifras positivas del consumo alimentario durante los primeros siete meses del año, registrando un incremento general del 9,6%, un 11,80% en proteínas, 4,78% en cereales y 6,99% en grasas.

​El evento contó con la participación de la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, y el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, quienes enfatizaron el compromiso institucional de garantizar suministros directos y de calidad a las comunidades.

Con información de Diario 2001