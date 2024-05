¿Quiere irte a Estados Unidos? Con estos pasos puede sacar el parole humanitario

El parole humanitario se otorga a un ciudadano extranjero (que de otro modo sería inadmisible) para ingresar temporalmente a los Estados Unidos debido a una razón humanitaria urgente y de emergencia o un beneficio público significativo.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) generalmente otorga el permiso humanitario, si el ciudadano extranjero que solicita el parole humanitario está presente en el puerto de entrada, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU.

Requisitos para el parole humanitario por parte del solicitante

Las personas de los países de Cuba, Haiti, Nicaragua y Venezuela (o familiares inmediatos de cualquier nacionalidad viajando con el nacional- pareja o hijos menores de 21; si son menores de 18 deben viajar con un tutor legal):

Debe estar fuera de EEUU

Tener un patrocinador quien ha sido revisado por el departamento de USCIS luego de llenar el formulario I-134A

Tener un pasaporte vigente y válido para viaje internacional

Poder comprar su propio boleto de viaje

Pasar una serie de investigaciones para la seguridad nacional y pública de los EEUU

Cumplir con requisitos adicionales, como estar al día con las vacunas necesarias

Demostrar que amerita una discreción positiva su caso por razones humanitarias urgentes o para un beneficio significativo del público en general

Proceso Para Pedir El Beneficio que es un Parole Humanitario

1. Patrocinio Económico: Una persona de apoyo que viva en Estados Unidos presentará un I-134A en línea. La USCIS luego investigará a la persona de apoyo para garantizar que puede apoyar económicamente a quien acepta apoyar y para protección contra la explotación y el abuso.

2. Enviar Información Biográfica: Si USCIS confirma a una persona de apoyo, el beneficiario listado recibirá un correo electrónico con instrucciones sobre cómo crear una cuenta myUSCIS y certificar que cumple con los requisitos de elegibilidad.

3. Enviar la Petición en la Aplicación Móvil CBP One: Después de ser aceptado, el beneficiario recibirá instrucciones a través de myUSCIS sobre cómo acceder a la aplicación móvil CBP One. El beneficiario deberá ingresar la información biográfica en CBP One y proporcionar una foto.

4. Autorización Adelantada de Viaje a Estados Unidos: Después de completar el Paso 3, el beneficiario recibirá una notificación en su cuenta en línea que confirmará si CBP, a discreción propia, les proporcionará una autorización adelantada para viajar a Estados Unidos. Este paso solo para viajar por adelantado, no es aun una aceptación de parole o entrada. Si se aprueba, esta autorización es válida por 90 días.

5. Obtener Permiso de Permanencia Temporal en el Puerto de Entrada: Al presentarse en un puerto de entrada, CBP lo inspeccionará y lo considerará para el permiso de permanencia temporal discrecional, según cada caso individual. En este paso, tendrán una investigación biométrica adicional de huellas dactilares consistente con el proceso de inspección de CBP.

Las personas que se determine que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, o que de otra manera no ameritan el permiso de permanencia temporal como una cuestión de discreción luego de la inspección, serán procesados bajo una vía de procesamiento apropiada y podrían ser referidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

6. Permiso de Permanencia Temporal: Aquellas personas a quienes se les otorga el permiso de permanencia temporal de conformidad con este proceso generalmente recibirán el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo de hasta dos años, sujeto a los requisitos de salud e investigaciones, y serán elegibles para solicitar la autorización de empleo bajo las regulaciones existentes. Las personas pueden solicitar autorización de empleo de parte de USCIS mediante la presentación del I-765.

Leyes a favor de los migrantes

El pasado sábado 9 de maro un tribunal federal desestimó la demanda entablada por Texas y otros 19 estados republicanos contra el programa de parole humanitario del Gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.