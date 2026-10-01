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Restricción vehicular en Caracas: Cierran el túnel La Planicie II

Estas labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles

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Meridiano

Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 08:47 pm
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Restricción vehicular en Caracas: Cierran el túnel La Planicie II
Túnel La Planicie II / Cortsía

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte ejecutará una interrupción total del tránsito en los accesos al túnel La Planicie II, ubicado en la autopista Norte-Sur de Caracas, que inició en la noche de este miércoles 30 de septiembre.

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Las restricciones de circulación se aplicarán entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., y se mantendrán vigentes hasta la madrugada del viernes 2 de octubre. Estas labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles, orientado a acondicionar las infraestructuras subterráneas de la capital.

El despliegue operativo estará bajo la responsabilidad directa de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ente adscrito a la cartera de Transporte, que se encargará de los trabajos de limpieza y reacondicionamiento del tramo

Ante la ejecución de estas obras, el despacho gubernamental exhortó a los usuarios a planificar sus trayectos con anticipación y evaluar el uso de rutas alternas para evitar retrasos durante los horarios de cierre.

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