Restricción vehicular en Caracas: Cierran el túnel La Planicie II

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte ejecutará una interrupción total del tránsito en los accesos al túnel La Planicie II, ubicado en la autopista Norte-Sur de Caracas, que inició en la noche de este miércoles 30 de septiembre.

Las restricciones de circulación se aplicarán entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., y se mantendrán vigentes hasta la madrugada del viernes 2 de octubre. Estas labores forman parte del Plan de Mantenimiento y Saneamiento Integral a Túneles, orientado a acondicionar las infraestructuras subterráneas de la capital.

El despliegue operativo estará bajo la responsabilidad directa de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ente adscrito a la cartera de Transporte, que se encargará de los trabajos de limpieza y reacondicionamiento del tramo.

Ante la ejecución de estas obras, el despacho gubernamental exhortó a los usuarios a planificar sus trayectos con anticipación y evaluar el uso de rutas alternas para evitar retrasos durante los horarios de cierre.