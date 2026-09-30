¡Atención! Restringirán el paso en el distribuidor Sebucán: Conoce el horario

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció el cierre total de los accesos al distribuidor Sebucán, ubicado en la avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, a partir de este martes 29 de septiembre. La medida obedece al desarrollo de labores de demarcación vial en la zona y se extenderá hasta el próximo jueves 1 de octubre.

Horario y alcance de la medida

Las restricciones de circulación se aplicarán de manera exclusiva en bloque nocturno, en un horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Durante estas tres jornadas consecutivas, las cuadrillas de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ejecutarán trabajos de pintura y señalización horizontal sobre la calzada con el propósito de optimizar la fluidez y la seguridad del tráfico.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar previsiones, calcular sus tiempos de traslado con antelación y recurrir a vías alternativas mientras se mantengan los trabajos en la zona.