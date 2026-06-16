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Reportan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 16 de junio

Usuarios han mostrado sus quejas a través de redes sociales por presentar inconvenientes para realizar operaciones en la banca online

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Meridiano

Martes, 16 de junio de 2026 a las 07:27 pm
Reportan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 16 de junio
Banco de Venezuela / Cortesía
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Desde el lunes 15 de junio, usuarios han reportado fallas en la plataforma del Banco de Venezuela a través de la aplicación móvil.

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Las quejas persisten hasta este 16 de junio, tras dificultades para iniciar sesión y la imposibilidad de completar operaciones básicas, como transferencias y pago móvil.

Sin embargo, los clientes informaron que pueden acceder a la página web, pero presentan complicaciones para realizar operaciones.

Personas advierten que:

  • No muestra el saldo.
  • No pasan las tarjetas de débito.
  • Duplica los cobros del Biopago.
  • Te bloquean el saldo en divisa.
  • No muestran las transacciones.

Hasta el momento, los usuarios continúan presentando fallas en la plataforma del Banco de Venezuela; mientras tanto, el ente no ha dado respuesta ante las denuncias de los usuarios.

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