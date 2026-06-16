Reportan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 16 de junio

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Desde el lunes 15 de junio, usuarios han reportado fallas en la plataforma del Banco de Venezuela a través de la aplicación móvil.

Las quejas persisten hasta este 16 de junio, tras dificultades para iniciar sesión y la imposibilidad de completar operaciones básicas, como transferencias y pago móvil.

Sin embargo, los clientes informaron que pueden acceder a la página web, pero presentan complicaciones para realizar operaciones.

Personas advierten que:

No muestra el saldo.

No pasan las tarjetas de débito.

Duplica los cobros del Biopago.

Te bloquean el saldo en divisa.

No muestran las transacciones.

Hasta el momento, los usuarios continúan presentando fallas en la plataforma del Banco de Venezuela; mientras tanto, el ente no ha dado respuesta ante las denuncias de los usuarios.