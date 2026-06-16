Reportan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela este 16 de junio

Desde el lunes 15 de junio, usuarios han reportado fallas en la plataforma del Banco de Venezuela a través de la aplicación móvil.
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Las quejas persisten hasta este 16 de junio, tras dificultades para iniciar sesión y la imposibilidad de completar operaciones básicas, como transferencias y pago móvil.
Sin embargo, los clientes informaron que pueden acceder a la página web, pero presentan complicaciones para realizar operaciones.
Personas advierten que:
- No muestra el saldo.
- No pasan las tarjetas de débito.
- Duplica los cobros del Biopago.
- Te bloquean el saldo en divisa.
- No muestran las transacciones.
Hasta el momento, los usuarios continúan presentando fallas en la plataforma del Banco de Venezuela; mientras tanto, el ente no ha dado respuesta ante las denuncias de los usuarios.