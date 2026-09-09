Protección Civil anuncia simulacro en algunas zonas de Venezuela

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Un mensaje comenzó a circular con fuerza en redes sociales y generó dudas entre los venezolanos: supuestamente, este 9 de septiembre se realizaría un simulacro nacional por terremoto y los ciudadanos recibirían una notificación directamente en sus teléfonos.

Sin embargo, la información fue desmentida por Protección Civil Mérida, que aclaró que Venezuela no tenía programado un ejercicio nacional para esta fecha. El organismo pidió a la población no compartir publicaciones cuya procedencia no sea confiable.

Protección Civil desmiente el supuesto simulacro

La aclaratoria llegó luego de que varias cuentas difundieran información sobre un supuesto simulacro nacional.

De acuerdo con Protección Civil Mérida, las publicaciones que circulaban en plataformas digitales correspondían en realidad a un ejercicio de evacuación por terremoto realizado en República Dominicana.

El organismo venezolano fue enfático al señalar que la información había sido sacada de contexto y estaba siendo presentada como si se tratara de una convocatoria para Venezuela.

“Venezuela no tiene programado un simulacro nacional para esta fecha”, precisó Protección Civil Mérida en su comunicado.

La institución también calificó la información difundida como una noticia falsa y exhortó a los ciudadanos a comprobar el origen de cualquier convocatoria relacionada con emergencias, terremotos o ejercicios de evacuación antes de replicarla.

¿Por qué surgió la confusión?

El origen del rumor estaría relacionado con publicaciones sobre un simulacro de evacuación por terremoto desarrollado en República Dominicana el 8 de septiembre. Ese contenido comenzó a circular entre usuarios venezolanos, quienes lo interpretaron como un anuncio de un ejercicio nacional en Venezuela.

La confusión tomó especial fuerza debido a que Venezuela todavía mantiene presente el impacto de los terremotos registrados el 24 de junio, por lo que cualquier información relacionada con nuevos movimientos telúricos o ejercicios de prevención genera rápidamente preocupación entre la población.

Ante este escenario, Protección Civil recordó que las comunicaciones oficiales sobre simulacros y situaciones de emergencia deben ser verificadas directamente en los canales institucionales.

Sí habrá simulacros en algunas zonas de Venezuela

Aunque no existe una convocatoria para un simulacro nacional este 9 de septiembre, sí se han anunciado ejercicios de prevención en determinados municipios y estados.

En Táchira, Protección Civil informó sobre un simulacro previsto para el 13 de octubre a las 10:30 de la mañana.

Mientras tanto, en Baruta, estado Miranda, la Alcaldía anunció para el 23 de octubre un simulacro de evacuación que involucrará a escuelas, comercios, empresas, asociaciones de vecinos y otros sectores del municipio.

El objetivo de estas actividades es fortalecer la cultura de prevención y permitir que ciudadanos, instituciones y organismos de respuesta conozcan cómo actuar ante una eventual emergencia.