Pinturas Coloreal celebra la primera entrega de premios de su promoción “¡Destapa y Gana!”

Maracay.- El emotivo acto de entrega tuvo lugar en la sede del aliado comercial Lucky Maracay, donde entre aplausos, amigos y clientes del establecimiento, Rivas recibió formalmente su vehículo. La llamativa dinámica, que inició el 1 de agosto y se extenderá hasta el 1 de noviembre en todo el país, premia de manera directa la

fidelidad de los consumidores venezolanos.

Fabio Rivas jamás imaginó que al destapar un cuñete de pintura encontraría más que color, sino también la oportunidad de ganar una moto cero kilómetros, convirtiéndose en el primer premiado de la promoción nacional «¡Destapa y Gana!» de Pinturas Coloreal.

Según el relato del ganador, al momento de abrir el envase para comenzar las labores de pintura, notó algo extraño sumergido en la mezcla. En un primer instante creyó que era una aglomeración, pero al revisar el objeto y limpiarlo con cuidado, descubrió la figura de un token tridimensional con forma de moto y un número impreso.

«Pensé que era un pedazo de pintura que estaba cuajado, pero cuando revisé bien, era la motico con el código del serial. Busqué por redes sociales y ahí salía confirmado que me había ganado la moto. Vayan y den el paso con Coloreal: compren una buena pintura y de paso se pueden ganar una moto, así como me la gané yo», confesó visiblemente emocionado el señor Fabio al encender por primera vez el motor de su vehículo.

La entrega llenó de entusiasmo al equipo de Lucky Maracay, establecimiento que fungió como puente para materializar el sueño del comprador. El jefe del departamento

de Marketing del comercio, Andrés Bolívar, señaló que la receptividad de los usuarios ha sido arrolladora y celebró que la suerte haya debutado precisamente en sus pasillos.

«Realmente, nuestro cliente sabe que en su compra cotidiana se va a encontrar con una experiencia y con la motivación de poder llevarse uno de estos premios dentro de la pintura. Haber sido los primeros en tener el token ganador fue una sorpresa porque no lo esperábamos tan pronto; pero nos encanta, porque en Lucky nos caracterizamos por ir más allá de las compras convencionales y brindar vivencias distintas. Así fortalecemos tanto la experiencia del usuario como la alianza comercial entre Coloreal y nuestra casa», detalló el vocero comercial.

Bolívar recordó a los compradores que el proceso de canje es sumamente transparente y directo: tras adquirir la pintura, el usuario debe guardar su factura y, en caso de toparse con un token ganador, acudir de inmediato al mostrador de la tienda para gestionar el canje de su premio con el equipo de Pinturas Coloreal.

La promoción «¡Destapa y Gana!» forma parte de la celebración de los más de 40 años de trayectoria de Pinturas Coloreal en el mercado venezolano, consolidándose como una de las marcas preferidas por maestros de obra, contratistas y familias para embellecer y proteger sus hogares.

Al respecto, Valeria Camacho, gerente de Mercadeo de Pinturas Coloreal, ratificó el compromiso de la empresa y extendió una invitación a todos los venezolanos a seguir participando: «El sentido de esta iniciativa es retribuir al venezolano los más de cuarenta años de entrega que tiene con la marca, ofreciéndole siempre mejoras en precio y en calidad.

Con ‘¡Destapa y Gana!’ quisimos volver a una dinámica cercana: tú abres tu galón o tu cuñete y puedes encontrar miles de premios, desde electrodomésticos hasta bicicletas y motos. Es importante que la gente guarde su factura y busque bien los tokens que están por todo el país. Hoy entregamos la primera moto en Maracay, pero a nivel nacional quedan muchísimos premios distribuidos para nuestros clientes».

Con la entrega de esta primera moto cero kilómetros, Pinturas Coloreal demuestra que remodelar en Venezuela puede traer sorpresas que van mucho más allá que calidad y color. La invitación de la marca y de sus aliados comerciales queda abierta: hasta el 1 de noviembre, la suerte sigue escondida bajo la tapa en cualquier rincón del país.