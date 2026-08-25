Coloreal premia la fidelidad de los venezolanos con su mega concurso nacional "Destapa y Gana"

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Por Indira Acerbo

La reconocida marca de pinturas Coloreal, anuncia el lanzamiento oficial de su campaña nacional "Destapa y Gana". Esta innovadora iniciativa busca transformar la experiencia de compra de sus consumidores, convirtiendo cada proyecto de remodelación en una oportunidad para ganar extraordinarios premios que mejorarán la calidad de vida de las familias venezolanas.

A partir de este mes de agosto y extendiéndose hacia la temporada de cierre de año, todas las líneas y presentaciones de pintura Coloreal distribuidas a nivel nacional esconderán una sorpresa. En lotes seleccionados, los envases contendrán un token con la forma del premio a reclamar. Entre los fabulosos incentivos destacan motos tipo Scooter, bicicletas y una gran variedad de electrodomésticos.

La premisa de la campaña es clara: "El premio puede estar debajo de la tapa". De esta forma, la marca invita a los venezolanos a descubrir que al destapar algún producto del amplio abanico de las lineas de pintura Coloreal, no solo comienza la renovación de un espacio o un emprendimiento, sino que puede iniciar una nueva historia de éxito y alegría. "Nuestro compromiso siempre ha sido ofrecer la máxima calidad para que los venezolanos generen mejores ambientes en sus hogares y negocios. Con 'Destapa y Gana', queremos ir más allá y sumar a su calidad de vida, retribuyendo el apoyo, cariño y fidelidad que nos han brindado por tantas décadas. Queremos que cada vez que abran nuestras pinturas, no solo encuentren los colores y la calidad espectacular de siempre, sino la oportunidad de llevarse un premio que impacte positivamente su día a día", afirmó Valeria Camacho, Gerente de Mercadeo de Coloreal.

Para garantizar la transparencia y aumentar la emoción de los participantes, Coloreal implementara un mapa en su página web oficial www.pinturascoloreal.com y otros canales (instagram: @pinturascolorealvzla) con actualizaciones periódicas a medida que los afortunados descubran sus tokens en distintas ferreterías del país, mostrando la ubicación de los premios entregados, demostrando que la suerte puede estar en cualquier ciudad de Venezuela.

Con esta iniciativa, Coloreal reafirma su liderazgo en el mercado venezolano, probando que la pintura es más que un producto, para convertirse en un vehículo de esperanza y oportunidades. La marca invita a todos sus clientes a visitar su ferretería de confianza, solicitar los productos participantes y prepararse para destapar algo grande.

Esta promoción ha sido debidamente autorizada por la SUNDDE bajo el código nº: SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/01265/2026, siendo válida desde el primero de agosto del dos mil veintiséis hasta el primero de noviembre del dos mil veintiséis.