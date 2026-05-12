Nueva aerolínea activa vuelos comerciales con Venezuela

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El Aeropuerto Internacional de Maiquetía recibirá por primera vez en su historia a Qatar Airways, consolidando una conexión entre Caracas y Medio Oriente, a partir del 22 de julio de 2026.

​La llegada de la aerolínea qatarí marca el inicio de un nuevo acuerdo comercial de gran envergadura. Qatar Airways se convierte en la primera compañía del Golfo en establecer operaciones en el país.

Esta nueva conexión aérea llega con la reapertura de los vuelos comerciales con Venezuela y el mundo.

​Itinerarios y frecuencias

La ruta operará con dos vuelos a la semana los días miércoles y domingos, utilizando a Bogotá como punto de enlace antes de tocar suelo venezolano.

​Cronograma de la ruta con horas locales

Doha a Bogotá: Despegue 07:30 | Aterrizaje 16:05.

Bogotá a Caracas: Despegue 17:35 | Aterrizaje 20:40.​

Caracas a Doha: Despegue 22:40, llegando a la capital qatarí a las 19:55 del día siguiente.

La apertura de esta ruta significa que, con una sola escala, un viajero en Venezuela podrá estar en ciudades como Tokio, Sídney, Pekín o Seúl, destinos que históricamente han sido de difícil acceso desde la región.