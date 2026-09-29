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INTT activa operativo para tramites vehiculares en estos estados del país

Con una atención “rápida, segura y directa”, los usuarios podrán asistir desde las 8:00 a.m. para tramitar su documentación

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Meridiano

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 03:48 pm
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INTT activa operativo para tramites vehiculares en estos estados del país
Jornada de INTT / Cortesía

Con el objetivo de agilizar la gestión de documentos vehiculares, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un operativo en los estados Falcón, Portuguesa, Lara y Guárico a partir de este 29 de septiembre.

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Con una atención “rápida, segura y directa” en las entidades mencionadas, los usuarios podrán asistir desde las 8:00 a.m. para tramitar su documentación.

¿Dónde estará ubicada la jornada?

Los puntos estratégicos están ubicados en:

Falcon 29 de septiembre

  • Alcaldía Bolivariana del municipio Palmasola.

Portuguesa y Lara 30 de septiembre

  • Guanare – Mango Center, carretera 5ta, esquina con calle 11.
  • Acarigua – Cuerpo de Policía Estadal Bolivariana en el sector Araure 4 de Acarigua.
  • Barquisimeto – Concejo Municipal Bolivariano Iribarren, parroquia Juárez.

Guárico 02 y 03 de octubre

  • Tucupido – Plaza Bolívar, San Rafael de Laya.

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