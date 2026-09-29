INTT activa operativo para tramites vehiculares en estos estados del país

Con el objetivo de agilizar la gestión de documentos vehiculares, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un operativo en los estados Falcón, Portuguesa, Lara y Guárico a partir de este 29 de septiembre.
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Con una atención “rápida, segura y directa” en las entidades mencionadas, los usuarios podrán asistir desde las 8:00 a.m. para tramitar su documentación.
¿Dónde estará ubicada la jornada?
Los puntos estratégicos están ubicados en:
Falcon 29 de septiembre
- Alcaldía Bolivariana del municipio Palmasola.
Portuguesa y Lara 30 de septiembre
- Guanare – Mango Center, carretera 5ta, esquina con calle 11.
- Acarigua – Cuerpo de Policía Estadal Bolivariana en el sector Araure 4 de Acarigua.
- Barquisimeto – Concejo Municipal Bolivariano Iribarren, parroquia Juárez.
Guárico 02 y 03 de octubre
- Tucupido – Plaza Bolívar, San Rafael de Laya.