¡Gana un carro 0 km con MultiMax y Vetrux! Participa en el sorteo de un Changan S5 Plus desde este 20 de septiembre

Esta iniciativa estará vigente en las 49 tiendas MultiMax de todo el país a partir de este domingo 20 de septiembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026, enmarcada en la temporada de promociones de fin de año y las festividades navideñas.

“A través de esta gran alianza entre MultiMax y Vetrux, una familia venezolana celebrará el fin de año estrenando un carro 0 km, impulsando su calidad de vida no solo con la mejor tecnología para su hogar, sino también con un vehículo con el que podrán alcanzar nuevas metas”, expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group.

La campaña estará impulsada por destacados embajadores de marca como Alejandra Conde, José Padrón y Diana Silva, quienes conectarán esta gran iniciativa con miles de hogares venezolanos.

¡Gana un Changan 0Km con MultiMax y Vetrux!

Desde su llegada a las tiendas de la multimarca más grande de Venezuela, Vetrux ha destacado como uno de los grandes favoritos de MultiMax por su calidad, diseño y funcionalidad, transformando los hogares del país con lo último en electrodomésticos empotrables, refrigeración y tecnología para la cocina.

Con este concurso, la marca reafirma su compromiso con el público venezolano, afianzando su vanguardia en el sector a través de su sólida presencia física y digital a nivel nacional.

¡Participar por el carro 0Km de MultiMax y Vetrux es muy sencillo! Para unirte, solo debes adquirir tus productos Vetrux entre el 20 de septiembre y el 21 de diciembre en cualquiera de las 49 sucursales de MultiMax a nivel nacional o mediante su página web oficial https://multimax.com.ve/.

El afortunado ganador del Changan S5 Plus 0 km de MultiMax y Vetrux se dará a conocer en el mes de diciembre a través de las cuentas oficiales de Instagram @multimax y @vetruxinternacional.

En este sentido, Nasar Dagga recuerda que, para poder reclamar el premio, el ganador deberá presentar el comprobante de compra físico original al momento de la validación.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con 49 sedes distribuidas a nivel nacional en las regiones de Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas; MultiMax es la tienda multimarca más grande de Venezuela, con más seis años de trayectoria en el país.

Esta iniciativa fue diseñada bajo el liderazgo de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group, quien reafirma su compromiso de acercar la más avanzada tecnología de marcas nacionales e internacionales al público venezolano, transformando cada compra en una experiencia memorable.

“En MultiMax trabajamos incansablemente para retribuir la confianza que los hogares de nuestro país depositan en nosotros, acompañando su día a día con las últimas innovaciones del mercado e impulsando grandes proyectos que generen un impacto positivo en sus vidas”, aseguró el empresario carabobeño Nasar Dagga Mujamad.

Para más información, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana. Además, sigue la cuenta oficial de Instagram como @multimax, donde podrás enterarte al momento de todas las novedades que la multimarca más grande del país tiene para ti.