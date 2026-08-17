¡MultiMax inauguró su tienda 49 en Mérida! Sorpresas, promociones y más de 3.000 m² de innovación

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Con más de 3.000 m2 de la mejor innovación, grandes sorpresas e invitados increíbles, la multimarca más grande del país continúa haciendo historia en Venezuela, consolidando unos primeros días inolvidables en la sucursal ubicada en la Av. Las Américas, sector Santa Bárbara, parroquia El Llano.

La llegada de la nueva MultiMax al estado Mérida movilizó a cientos de visitantes desde tempranas horas de la madrugada de este jueves 13 de agosto, quienes asistieron con el objetivo de acceder a los precios especiales impensables que solo se pueden encontrar durante las inauguraciones de la multimarca fundada por el empresario Nasar Dagga.

“¡Mérida, infinitas gracias por este recibimiento! Para todo el equipo de MultiMax, alcanzar la sede 49 en 'La Ciudad de los Caballeros' es motivo de orgullo y un símbolo de nuestro compromiso por llevar la mejor tecnología a todo el país. Hoy celebramos con juntos este logro que nos coloca a un solo paso de nuestra meta histórica de inaugurar la tienda número 50 de MultiMax en Venezuela” expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax y CLX Group.

Asimismo, el presidente de MultiMax invitó al público andino a conocer las nuevas instalaciones durante los próximos días y disfrutar de las promociones por la inauguración en Mérida, las cuales estarán disponibles solo hasta este fin de semana.

Para conocer todos los detalles de este gran evento, sigue las plataformas digitales de @multimax en Instagram. También puedes ingresar al portal web oficial www.multimax.com.ve, donde encontrarás información actualizada sobre promociones, marcas y próximas aperturas en el país.

¡Llegó a Mérida la sede 49 de MultiMax!

Celebrando la llegada de su nueva sucursal, MultiMax Mérida abrió sus puertas a las 9:00 a.m. ante una multitud de personas que aguardaban con entusiasmo a las afueras del local para adquirir sus productos preferidos.

Durante la jornada inaugural, entre los artículos más solicitados por los visitantes destacaron las opciones tecnológicas y para el hogar de marcas aliadas como CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, y muchas más.

Para el segundo día, los asistentes pudieron disfrutar de grandes actividades especiales, dinámicas exclusivas y la presencia de reconocidas personalidades del país. Figuras como Isabella Rodríguez, Nieves Soteldo, Andreína Castro, Gemeli Pinto, Leonardo Villalobos, Dariana Alvarado y José Ramón Barreto acompañaron al público este viernes, llevando sonrisas y compartiendo con los visitantes de la sucursal.

La celebración continuó el sábado 15 de agosto con un cronograma especial organizado por Nasar Dagga y el equipo de MultiMax. Durante este día, nuevos creadores de contenido e influencers nacionales como Diana Silva, María Gabriela Rico, Karlis Romero, Osmariel Villalobos, Ana Camacho y José Andrés Padrón se sumarán a los recorridos en tienda para interactuar mediante juegos, dinámicas e increíbles premios especiales.

¡Aprovecha el nuevo sistema Autopago en MultiMax Mérida!

En su constante compromiso por innovar la experiencia de compra, MultiMax integró oficialmente la modalidad Autopago en su sucursal Mérida, la nueva funcionalidad permite a los clientes gestionar sus compras de forma rápida y autónoma desde su teléfono celular.

Comprar a través de Autopago de MultiMax es un proceso sencillo: el usuario solo debe escanear el código QR presente en la tienda para acceder a la plataforma web, donde registrará sus productos y armará un carrito digital. Para ello, es necesario activar los permisos de cámara y ubicación en el navegador, este último con el propósito de validar el stock disponible en tiempo real dentro del establecimiento.

Al finalizar la elección de artículos, basta con ingresar al carrito y seleccionar la opción “Pagar Ahora” para completar la adquisición en pocos minutos y llevar a casa lo mejor en tecnología e innovación.

¡Venezuela es territorio MultiMax!

Con más de seis años de trayectoria y tras alcanzar su sede número 49, MultiMax se prepara para hacer historia con la tan esperada tienda 50 en Venezuela. Este logro consolida la visión de expansión de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, reafirmando su posición como el líder indiscutible en tecnología y artículos para el hogar en todo el territorio nacional.

Actualmente, la multimarca cuenta con presencia en 22 regiones de todo el territorio nacional, incluido los estados: Carabobo, Miranda, Aragua, Lara, Zulia, Falcón, Mérida, Táchira, Portuguesa, Apure, Monagas, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, así como la ciudad de Caracas.

Para conocer más detalles sobre próximas inauguraciones, sorteos y todas las novedades que MultiMax presenta mes a mes, no olvides seguir su cuenta oficial en Instagram @multimax. Asimismo, visita el sitio web www.multimax.com.ve, donde encontrarás lo último en tecnología e innovación de las marcas líderes del país.

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