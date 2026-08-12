Embajada de Estados Unidos en Venezuela habilita puestos de trabajos para esta carrera

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La Embajada de los Estados Unidos en Caracas anunció la apertura de un nuevo proceso de selección de personal, con vacantes enfocadas en las áreas de comunicación, medios de comunicación y gestión de comunidades digitales.

Entre las posiciones disponibles para esta convocatoria se encuentran los puestos de Coordinador de Prensa y Medios (Press and Media Coordinator) y Asistente de Gestión de Comunidades (Community Management Assistant). Ambas oportunidades están dirigidas a profesionales que deseen integrarse al equipo de la misión diplomática en la capital venezolana.

La representación diplomática recordó a los aspirantes que la postulación debe realizarse de manera estricta a través de la plataforma oficial. "El único canal oficial para enviar tu aplicación es a través de nuestro sistema ERA (Electronic Recruitment Application)", reiteró la institución.

Asimismo, instó a los interesados a verificar que su perfil en el portal se encuentre completado al 100% para ser tomados en cuenta. Los perfiles requeridos, junto con el detalle de las funciones, los requisitos académicos y la experiencia laboral exigida, se encuentran disponibles para consulta pública en el portal web de la sede diplomática (https://ve.usembassy.gov/job-opportunities/).