Embajada de Estados Unidos en Venezuela habilita puestos de trabajos para esta carrera

La Embajada de los Estados Unidos en Caracas anunció la apertura de un nuevo proceso de selección de personal, con vacantes enfocadas en las áreas de comunicación, medios de comunicación y gestión de comunidades digitales.
Entre las posiciones disponibles para esta convocatoria se encuentran los puestos de Coordinador de Prensa y Medios (Press and Media Coordinator) y Asistente de Gestión de Comunidades (Community Management Assistant). Ambas oportunidades están dirigidas a profesionales que deseen integrarse al equipo de la misión diplomática en la capital venezolana.
La representación diplomática recordó a los aspirantes que la postulación debe realizarse de manera estricta a través de la plataforma oficial. "El único canal oficial para enviar tu aplicación es a través de nuestro sistema ERA (Electronic Recruitment Application)", reiteró la institución.
Asimismo, instó a los interesados a verificar que su perfil en el portal se encuentre completado al 100% para ser tomados en cuenta. Los perfiles requeridos, junto con el detalle de las funciones, los requisitos académicos y la experiencia laboral exigida, se encuentran disponibles para consulta pública en el portal web de la sede diplomática (https://ve.usembassy.gov/job-opportunities/).