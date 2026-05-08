Cuarentena obligatoria para los españoles del crucero por hantavirus

Suscríbete a nuestros canales

La alerta sanitaria global ha escalado posiciones tras el trágico balance en el Atlántico. El Crucero MV Hondius, que navegaba frente a las costas de Cabo Verde, se ha convertido en el epicentro de una crisis biológica después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara un brote de hantavirus a bordo. Con tres fallecimientos ya registrados por un síndrome respiratorio agudo, el Gobierno de España ha decidido no correr riesgos y aplicar medidas excepcionales de contención.

A partir de este viernes 8 de mayo de 2026, todos los pasajeros españoles que formaran parte de la expedición o que estuvieran en el Crucero MV Hondius desde el pasado 1 de abril serán sometidos a una cuarentena obligatoria. El escenario elegido para este aislamiento es el Hospital Gómez Ulla de Madrid, un centro de referencia en la gestión de crisis epidemiológicas. La decisión busca blindar la salud pública ante una infección que ya mantiene a una persona en cuidados intensivos en Sudáfrica.

Crucero MV Hondius: El estricto protocolo de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla

El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública no deja margen al error. Nada más ingresar en el recinto hospitalario, los ciudadanos españoles se someterán a una prueba PCR inicial, la cual se repetirá a los siete días para descartar periodos de incubación silenciosos. Durante este tiempo, la vigilancia será constante y activa: se les registrará la temperatura dos veces al día en busca de síntomas precoces como fiebre, mialgias o dificultades respiratorias (disnea).

La reclusión se llevará a cabo en habitaciones individuales y bajo un régimen de aislamiento total, lo que significa que los cruceristas no podrán recibir visitas de familiares ni amigos. En el caso de que alguno de los pacientes presente cuadros clínicos sospechosos, como vómitos o malestar general, será trasladado de inmediato a unidades de presión negativa. De confirmarse un positivo, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan), garantizando que el virus no traspase los muros del hospital mientras se lucha por su recuperación.