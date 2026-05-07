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Nueva York activa jornada gratuita para ciclistas en estos condados

La iniciativa es un esfuerzo por reducir los accidentes de tránsito y fomentar el uso seguro de la bicicleta

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Meridiano

Jueves, 07 de mayo de 2026 a las 12:01 am
Nueva York activa jornada gratuita para ciclistas en estos condados
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El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York reactivó su programa de distribución gratuita de equipos de seguridad. La iniciativa busca proteger especialmente a los trabajadores de reparto y ciclistas urbanos que recorren las calles diariamente.

El programa ofrece sin costo alguno los elementos básicos exigidos por la normativa local y recomendados para la protección personal: Casco de protección y un sets de luces que incluye una luz blanca delantera y una roja trasera, fundamentales para la visibilidad nocturna.

Tener acceso a estos elementos de forma gratuita representa un ahorro significativo para los ciudadanos, ya que un kit completo de calidad puede oscilar entre los $70 y $100 dólares en el mercado.

¿Quiénes pueden recibirlos?

Aunque el programa está abierto a todos los residentes de la ciudad, las autoridades priorizan a:

  1. Ciclistas comerciales (Repartidores): Para quienes el uso de casco es obligatorio por ley en NYC.

  2. Menores de 14 años: Cuya protección es estrictamente obligatoria bajo la normativa estatal.

  3. Personas de bajos ingresos: Que utilizan la bicicleta como su principal medio de transporte.

Cómo participar en las jornadas de mayo

La distribución no es permanente en oficinas fijas, sino que se realiza a través de eventos puntuales en los cinco condados (Brooklyn, Queens, El Bronx, Manhattan y Staten Island). Durante mayo de 2026, las jornadas suelen concentrarse en fines de semana y en zonas de alta circulación ciclista.

Pasos para obtener el equipo:

  1. Consultar el calendario: El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York actualiza las fechas y ubicaciones exactas en sus redes sociales y sitio oficial.

  2. Llegar temprano: No se requiere inscripción previa, pero el stock es limitado y se entrega por orden de llegada.

  3. Charla de seguridad: En algunos puntos, se ofrece una breve capacitación sobre reglas de tránsito antes de recibir el equipo.

 

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