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Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre

De acuerdo con el historial de pagos, esta semana concentra asignaciones claves para a la protección social de las familias, trabajadores del sector público y adultos mayores

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Meridiano

Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 12:29 pm
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Cronograma de bonos del Sistema Patria del 5 al 10 de octubre
Bonos de la patria de octubre 2026 / Cortesía

El Sistema Patria activará una serie de pagos para la semana en curso. Desde el 5 al 10 de octubre se prevé que los usuarios de la plataforma digital comiencen a recibir diversas asignaciones económicas.

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A continuación, te detallamos cuáles son las bonificaciones que lideran esta semana de desembolsos, según estimaciones.

  • Bono Único Familiar: Se proyecta que el monto de esta asignación ronde los Bs. 13.050,00. Cabe destacar que, durante septiembre, este bono se situó en Bs. 12.075,00, equivalente a 14,95 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) en ese momento.
  • Bono de Corresponsabilidad y Formación: ​Esta bonificación está dirigida de forma exclusiva a los funcionarios y trabajadores de organismos públicos que integran las nóminas especiales. Dependiendo de los cargos y evaluaciones, este incentivo puede alcanzar montos superiores a los 103.500 bolívares.
  • Misión 100% Amor Mayor: El programa de protección diseñado para los adultos mayores y pensionados del país también forma parte de este ciclo de pagos. Los beneficiarios recibirán el subsidio mensual correspondiente a 130 bolívares, el cual se deposita de manera directa en sus cuentas.
  • Promotoras del Plan Parto Humanizado: Se prevé un monto superior a los 5.587,00 bolívares

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