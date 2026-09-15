Copa Airlines, Turkish y Qatar amplían las opciones aéreas para Venezuela

Mientras Copa Airlines reactivó su segundo vuelo diario entre Caracas y Panamá, Turkish Airlines prepara su regreso al país y Qatar Airways tiene prevista la apertura de operaciones en noviembre.

A esto se suma el proceso administrativo que adelanta ITA Airways para ponerse al día con los requisitos aeronáuticos.

Los anuncios se producen en un momento en el que las autoridades venezolanas buscan ampliar las conexiones internacionales y recuperar parte de la oferta aérea que se había reducido durante los últimos meses.

Copa Airlines vuelve a operar desde Caracas

Desde este 15 de septiembre de 2026, Copa Airlines incorporó nuevamente una segunda frecuencia diaria entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Panamá.

El nuevo vuelo sale desde Caracas a las 6:35 de la mañana, ampliando las alternativas para los pasajeros que utilizan Panamá como punto de conexión hacia otros destinos.

La aerolínea había suspendido temporalmente sus operaciones tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y, días después de retomar sus vuelos regulares hacia Maiquetía, decidió aumentar nuevamente la frecuencia.

Caracas contará con dos vuelos diarios, mientras que Maracaibo mantendrá una frecuencia diaria y Valencia tendrá dos vuelos cada día. Barquisimeto y Barcelona dispondrán de cuatro vuelos semanales cada una.

La compañía también tiene previsto incorporar tres frecuencias semanales hacia Porlamar, en la isla de Margarita, a partir del 26 de noviembre de 2026.

Turkish Airlines regresará y Qatar prepara su llegada

A este movimiento se suma Turkish Airlines, que tiene previsto reanudar sus operaciones desde y hacia Venezuela el próximo 1 de octubre de 2026, con cuatro frecuencias semanales.

La información fue suministrada por Sergio Silvio Prato, viceministro de Transporte Aéreo y presidente de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), quien también confirmó que Qatar Airways tiene previsto comenzar operaciones hacia Venezuela el 4 de noviembre.

El funcionario agregó que ITA Airways se encuentra realizando los trámites administrativos necesarios para ponerse al día con los requerimientos relacionados con el sector aeronáutico.