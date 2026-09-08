Conoce los horarios y precios de los vuelos de Copa Airlines entre Panamá y Venezuela

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Copa Airlines aumentará a dos sus frecuencias diarias entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una ampliación que comenzará el 15 de septiembre de 2026.

La medida llega en medio del reinicio gradual de los vuelos internacionales desde la principal terminal aérea venezolana, que actualmente trabaja con infraestructuras temporales habilitadas para atender a los pasajeros.

¿Cuáles serán los horarios de Copa Airlines?

Con la incorporación de la segunda frecuencia diaria, los pasajeros dispondrán de cuatro vuelos programados entre ambos destinos, dos en cada sentido.

Desde Panamá hacia Caracas, el vuelo CM224 despegará a las 8:48 de la mañana y aterrizará en Maiquetía a las 12:07 del mediodía.

Mientras tanto, el nuevo servicio, identificado como CM330, saldrá de Ciudad de Panamá a las 9:36 de la noche y llegará a Caracas a las 12:59 de la madrugada del día siguiente.

Para quienes viajen desde Venezuela hacia Panamá, el vuelo CM331 partirá de Maiquetía a las 6:35 de la mañana y llegará a Tocumen a las 8:04 de la mañana.

La segunda opción de regreso será el vuelo CM222, con salida desde Caracas a la 1:37 de la tarde y llegada a Panamá a las 3:06 de la tarde. Los horarios corresponden a la programación publicada en los sistemas de reserva de la compañía.

¿Cuánto cuestan los boletos de Copa Airlines?

Uno de los puntos que más interesa a quienes están planificando viajar es el precio. De acuerdo con información publicada, las tarifas para el trayecto Panamá-Caracas comienzan en 331,60 dólares en clase económica.

Para quienes prefieran viajar en clase ejecutiva, el precio puede alcanzar los 630,60 dólares, dependiendo de las condiciones de compra y disponibilidad.

En sentido contrario, es decir, Caracas-Panamá, los boletos parten desde 352,80 dólares en clase económica, mientras que las tarifas de clase ejecutiva pueden llegar hasta 1.218,90 dólares.

Los montos pueden variar según la fecha seleccionada, la disponibilidad de asientos y las condiciones de la tarifa adquirida.