CLX Group dice presente en el IFA Berlín 2026, la feria tecnológica más grande del mundo

CLX Group mantiene el paso del desarrollo tecnológico. Apostando por llevar al país lo mejor en electrodomésticos, conectividad e innovación, el empresario venezolano Nasar Ramadan Dagga Mujamad dijo presente en el IFA Berlín 2026, la feria comercial de electrónica de consumo más grande e importante del mundo.

Bajo el lema “Innovation Für Alle” (Innovación para todos), la IFA 2026 reunirá en el Messe Berlin a más de 220 mil asistentes de 140 países y más de 1,9 mil marcas globales, con el objetivo de exhibir la última vanguardia en materia de hogar inteligente, movilidad eléctrica e inteligencia artificial en sus instalaciones desde este viernes 4 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre.

En este sentido, Nasar Dagga y el equipo de CLX Group explorarán de primera mano las soluciones tecnológicas que pronto estarán disponibles a través de sus tiendas CLX Samsung, MultiMax, XIO Store y HONOR Store.

“Regresamos a la IFA para presenciar la evolución de la innovación inteligente que marcará el ritmo este 2026. Para nosotros en CLX Group, es una prioridad asistir a este tipo de encuentros que nos permiten conocer más a fondo las nuevas tendencias que están revolucionando la forma en la que nos conectamos con la tecnología, inspirándonos para traer al país equipos que sigan elevando la calidad de vida de nuestra gente en Venezuela” expresó el CEO de CLX Samsung y MultiMax, Nasar Ramadan Dagga.

Mantente al día con todas las novedades del IFA Berlín 2026 a través de las cuentas oficiales en Instagram @nasardagga y @clx.group, donde diariamente se compartirá contenido exclusivo con los avances tecnológicos que revolucionarán el mercado global y que, próximamente, estaran disponibles en las más de 60 tiendas del grupo a nivel nacional.

IFA Berlín 2026: "Innovation Für Alle"

Como cada año, el IFA Berlín reúne a los empresarios más influyentes y a marcas líderes de la industria como Samsung, Xiaomi, LG, Haier, AMD, Qualcomm, TCL, Lenovo, Motorola y Geekom en un espacio diseñado para la integración tecnológica.

Celebrando 20 años consecutivos como la marca de televisores número uno del mundo, la gigante surcoreana presenta el espacio Samsung CONNECT. Destacando como patrocinador principal del IFA Creator Hub, la marca exhibirá sus más recientes innovaciones en materia de Inteligencia Artificial, como las nuevas lavadoras Bespoke AI Washer (con ahorro de hasta 70% de energía y tecnología SpaceMax™), la línea de refrigeradores Bespoke AI Family Hub con reconocimiento de alimentos.

Asimismo, la representación de CLX Samsung se unirá a la exposición del nuevo dispositivo Galaxy S26 FE, que llega a la feria junto al debut de la Galaxy Book6, una laptop equipada con procesador Intel® Core™ 5, autonomía de hasta 25 horas y funciones integradas de Galaxy AI.

En materia de pantallas y entretenimiento, Samsung presenta oficialmente el Odyssey G75SJ —el primer monitor OLED curvo de 42 pulgadas 4K—, al igual que los novedosos Odyssey G60H, el Odyssey OLED G9 de 49 pulgadas a 360 Hz y el Odyssey OLED G8 de 32 pulgadas.

Por su parte, en un área superior a los 3.300 metros cuadrados, Xiaomi revela el smartphone plegable Xiaomi 18 Fold en acabado cherry red, el primer dispositivo impulsado por su procesador propio XRing O3 y equipado con memoria RAM LPDDR6 de alta velocidad.

Además, la marca asiática exhibe sus avances dentro del ecosistema Human x Car x Home. En movilidad eléctrica, los asistentes pueden conocer la gama de sedanes de la marca, encabezada por el Xiaomi SU7 y el deportivo SU7 Ultra (modelo disponible a través de las tiendas MultiMax), además del prototipo Xiaomi Vision Gran Turismo, el hiperdeportivo eléctrico conceptual presentado originalmente en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Por su parte, firmas como LG, Haier, TCL, AMD y Qualcomm expondrán grandes avances centrados en procesadores dedicados a la IA, electrodomésticos de máxima eficiencia energética y pantallas inteligentes para el hogar conectado.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de 12 años de experiencia en el mercado venezolano, CLX Group y su CEO, Nasar Dagga Mujamad, mantienen su compromiso con la expansión tecnológica en todo el territorio nacional, al impulsar la entrada de nuevos equipos y dispositivos electrónicos de última generación que faciliten la vida de las personas.

A través de sus tiendas, CLX Samsung, MultiMax Store y XIO Store, el corporativo se reafirma como la empresa en materia de tecnología más grande del país, contando con más de 400 marcas aliadas entre las que se destacan CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, Viotto, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

Visita la página web oficial de CLX Group: https://clx-group.com/ o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para conocer más sobre este grupo empresarial de gran trayectoria y las empresas que lo conforman.