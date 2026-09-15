BCV publica el tipo de cambio del 15 de septiembre de 2026: así quedó el dólar

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio correspondiente a la jornada del 15 de septiembre de 2026, con una cotización oficial del dólar de Bs. 842,20670000.

La tasa divulgada por el organismo emisor corresponde al promedio ponderado de las operaciones realizadas a través de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Este valor sirve como referencia oficial para las operaciones expresadas en moneda extranjera dentro del país.

Dólar BCV se ubica en Bs. 842,20

De acuerdo con los resultados de la jornada, el dólar estadounidense cerró con una tasa de 842,20670000 bolívares por dólar.

La publicación del BCV establece así la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano, en una jornada en la que también fueron actualizados los valores correspondientes a otras monedas internacionales.

Así quedaron las principales monedas

El euro registró una cotización de 977,87777730 bolívares , manteniéndose por encima del valor oficial establecido para el dólar estadounidense.

registró una cotización de , manteniéndose por encima del valor oficial establecido para el dólar estadounidense. Por su parte, el yuan chino quedó establecido en 125,56193812 bolívares , mientras que la lira turca alcanzó los 17,32921333 bolívares .

quedó establecido en , mientras que la alcanzó los . En el caso del rublo ruso, la tasa publicada por el BCV fue de 10,01193172 bolívares.

Estas cotizaciones corresponden a los resultados de las operaciones de las mesas de cambio bancarias y constituyen las tasas oficiales divulgadas por el Banco Central de Venezuela para la jornada señalada.

¿Qué significa la tasa oficial del BCV?

El tipo de cambio publicado diariamente por el BCV funciona como una referencia para distintas operaciones económicas y financieras en Venezuela. Su valor se determina a partir de las operaciones cambiarias reportadas por las instituciones bancarias autorizadas.

Por ello, la tasa oficial del dólar y las demás monedas es consultada diariamente por empresas, comercios y ciudadanos que necesitan conocer el valor de referencia del bolívar frente a las principales divisas internacionales.