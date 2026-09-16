BCV cambia las tasas de interés de los depósitos en Venezuela: ¿Cómo quedaron?

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció una modificación en las tasas de interés que pagan las instituciones bancarias por los depósitos en bolívares.

La medida entra en vigencia este 15 de septiembre de 2026 y establece que, por primera vez bajo este esquema, todos los depósitos bancarios deberán ser remunerados, incluidas las cuentas corrientes.

El ajuste forma parte de la estrategia del organismo emisor para fortalecer la efectividad de la política monetaria y estimular que tanto personas naturales como empresas mantengan una mayor proporción de sus recursos en moneda nacional.

Cuentas corrientes también generarán intereses

Uno de los cambios que más impactará a los usuarios bancarios está relacionado con los depósitos a la vista, categoría en la que se encuentran principalmente las cuentas corrientes.

A partir de este martes, estos depósitos tendrán una tasa mínima anual de 10 %, calculada sobre el saldo diario de la cuenta. Hasta ahora, este tipo de fondos históricamente no generaba rendimiento o lo hacía de manera limitada.

El cambio alcanza a una parte considerable del dinero que actualmente administra la banca venezolana.

Según el BCV, los depósitos a la vista representan aproximadamente 93 % de las captaciones del público, por lo que la modificación tendrá alcance sobre una amplia cantidad de recursos mantenidos en las instituciones financieras.

¿Cuánto pagarán las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo?

El BCV también elevó los rendimientos mínimos establecidos para otras modalidades de depósitos.

En el caso de las cuentas de ahorro, la tasa mínima anual pasa de 32 % a 42 %. Mientras tanto, los depósitos a plazo fijo aumentan de un mínimo de 36 % a 46 % anual.

Estos porcentajes funcionan como pisos establecidos por el organismo emisor. Es decir, las entidades bancarias podrán ofrecer tasas superiores a esos mínimos, de acuerdo con sus condiciones y productos disponibles.