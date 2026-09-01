Aumenta el pasaje urbano en Venezuela: así quedan las tarifas para el mes de septiembre

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Desde este martes 1 de septiembre de 2026, el pasaje mínimo de las rutas urbanas cortas en todo el país queda establecido en 200 bolívares, una tarifa que equivale aproximadamente a 0,25 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La nueva tarifa representa un incremento de 10 bolívares frente a los 190 bolívares que se cobraban durante agosto. El ajuste forma parte del mecanismo de indexación mensual acordado entre los gremios del transporte y el Ejecutivo nacional, mediante el cual el valor se revisa tomando como referencia la cotización oficial de la moneda estadounidense.

Transportistas hablan de indexación y no de aumento

La Federación Nacional de Transporte (Fedetransporte) y el Comando Intergremial del Sector Transporte difundieron el nuevo tabulador y remarcaron que el monto de septiembre responde al acuerdo alcanzado previamente con el Ejecutivo.

En un comunicado, Fedetransporte señaló que las condiciones pactadas el 20 de mayo se mantienen y calificó el procedimiento como una “indexación”, más que como un aumento de tarifa. El mecanismo establece que el pasaje urbano se calcula sobre una referencia equivalente a 0,25 dólares a la tasa oficial.

El cálculo también explica por qué el monto terminó redondeándose en 200 bolívares. La referencia cambiaria utilizada al cierre de agosto llevó el equivalente de 0,25 dólares a una cifra cercana a ese valor.

¿Cuánto costará el pasaje suburbano?

El ajuste no se limita a los recorridos dentro de las ciudades. El nuevo esquema también contempla las rutas suburbanas, es decir, aquellas que conectan las principales ciudades con poblaciones cercanas.

En estos casos, el precio dependerá de la distancia recorrida. Las tarifas parten de 280 bolívares para trayectos de hasta 10 kilómetros y pueden alcanzar los 990 bolívares en recorridos superiores a 90 kilómetros.

Esto significa que los usuarios que diariamente deben trasladarse entre ciudades o localidades deberán prestar especial atención a la distancia de su recorrido, pues no todos los viajes estarán sujetos al pasaje mínimo de 200 bolívares.

Con la entrada en vigencia de la nueva tarifa también se mantienen algunas condiciones especiales para determinados pasajeros. Los adultos mayores y las personas con discapacidad continúan exonerados del pago del pasaje, mientras que los estudiantes conservan un descuento del 50 %.