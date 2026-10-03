American Airlines incrementa su frecuencia a partir de octubre: Ruta y fecha de vuelo

La conectividad aérea entre Estados Unidos y Venezuela añade una nueva frecuencia. American Airlines confirmó que incrementará sus operaciones en la ruta Miami – Caracas mediante la incorporación de un segundo vuelo diario.

A partir del 15 de octubre se oficializa el vuelo comercial entre ambas ciudades. Esta medida, responde al incremento de la demanda de pasajeros, según reportes del portal especializado en aviación AeroRoutes.

Fortalecimiento de la ruta

La aerolínea estadounidense reanudó sus servicios directos hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el pasado 30 de abril, tras permanecer varios años fuera del mercado venezolano. Desde esa fecha, la conexión se ha mantenido con salidas desde el sur de la Florida.

Actualmente, el esquema operativo del primer vuelo diario se maneja bajo los siguientes itinerarios:

Salida de Miami (MIA): 10:16 a. m.

Retorno desde Maiquetía (CCS): 2:40 p. m.

Con un nuevo itinerario, la empresa duplicará su capacidad operativa en el país. Al igual que el vuelo inicial, esta segunda frecuencia será operada por su filial regional Envoy Air, utilizando aeronaves Embraer 175.