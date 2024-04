¡Polémica! Peleador iraní de MMA pateó a mujer y fue suspendido de por vida (+Video)

Se desató la polémica en el mundo de las artes marciales mixtas luego de un evento acontecido en Rusia, pues el luchador Ali Heibati, proveniente de Irán, le dio una patada a la chica que se encarga de anunciar los rounds en el octágono.

Este gesto causó un rotundo rechazo por parte de los espectadores que se encontraban en Moscú para presenciar su pelea ante el armenio Arkadiy Osipyan. Por ello, luego de que pierda por nocáut ante su contrincante, Heibati fue reprendido por la multitud, generando así una gresca.

La MMA de Rusia decidió suspender de por vida al iraní, quien más tarde se disculpó por lo sucedido ya que argumenta que esto se debió a que "estaba tenso y solo quería luchar", de acuerdo a unas declaraciones que recoge el periódico español, La Vanguardia.

El peleador alude a que la acción fue producto de las emociones

Aunada a su sanción vitalicia, Alí tuvo que disculparse con la mujer y argumentó que el ataque no se debe a un acto machista, sino a que florecieron las emociones.

"Hola a todos. Esta es María. No actué bien con ella. La razón fue que antes de la pelea de MMA hubo un montón de peleas a puñetazos. En la jaula me quedé allí y sólo quería salir a lucha. Estaba tenso y, como la mayoría entiende, en la lucha florecen las emociones, por lo que antes de la pelea actué mal. Quiero disculparme públicamente con ella. Soy un hombre casado, así que respeto el género femenino. Ella estaba haciendo su trabajo y yo, después de la pelea, tampoco admití mi culpa, porque también me golpearon en la cabeza. Decirle a María que lo siento", explicó.

La MMA de Rusia también decidió que todo el dinero que iba a recibir por la pelea ante Osipyan sería donado a la chica.