¡Sorprendente! Nadadora estadounidense se desmaya en la piscina (+Video)

Ruben Sanchez 22/06/2022 6:20 pm

Rubén Darío Sánchez / @factor_combate

Este miércoles durante la ronda final de natación artística, la nadadora estadounidense, Anita Álvarez se desplomo durante su ejecución en la piscina y tuvo que ser recatada por su entrenadora, la española Andrea Fuente.

Sin embargo, la federación norteamericana informó que está libre de peligro pero no es la primera vez que le sucede, ya le paso en las pruebas clasificatorias del año pasado. Asimismo, esta semana será evaluada con mayor detalle, tras sufrir su segundo desmayo en menos de un año.

Su salvavidas en esta ocasión, la entrenadora española comentó “Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”