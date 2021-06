José Gabriel Salas: el futuro del windsurf en Venezuela

Otros Deportes

Iván Holguín López

Desde este domingo y hasta el próximo miércoles 23 de junio se disputa una nueva regata del Campeonato Mundial Juvenil de Windsurf de la IFCA, y la bandera de Venezuela se hace presente con la presencia de uno de los windsurfistas con mayor proyección a nivel internacional: José Gabriel Salas.

El criollo que viene de finalizar quinto en su categoría U20 en el Campeonato Nacional de Windsurf de Italia, participará en las regatas del campeonato Mundial que se disputa en el Lago de Garda, ubicado en Italia. De manera exclusiva para las plataformas de MERIDIANO el windsurfista nos habló de su experiencia en este deporte, sus metas a seguir y que espera del campeonato.

Un deporte lleno de diversión

Para el joven venezolano la pasión e intensidad que vive en su tabla, son la razón principal que lo motivo a practicar este deporte.

“Realizó windsurf porque me apasiona, me llena de adrenalina, me relaja, me divierte y me conecta con la naturaleza. Navegues donde navegues te dan ganas de aprender cada vez más acerca del mundo y eso no lo cambio por nada”, comentó Salas.

El windsurfista criollo explicó que el deporte se le dio bien desde que lo empezó a practicar, sin embargo, ha explicado que no es un deporte sencillo y que requiere de mucha concentración y práctica.

“Yo considero que lo más fácil es el inicio, obtener el equilibrio, poder navegar hacia donde desees con una velocidad no tan alta y poder dar la vuelta (jibe), eso no es tan complejo. Pero es algo que requiere tiempo para aprenderse, más no es difícil, es saber controlar el planeo y hacerlo, y así con todas las técnicas, como el jibe que también requiere practica porque la tabla tiende a ser un poco más inestable y realiza muchos movimientos rápidos, pero en general cuando le tomas la vuelta es sencillo”, explicó.

Con la mente puesta en crecer

Salas quien tiene como ídolos del windsurf nacional a Diony Guadagnino y Gollito Estredo a quienes considera “representantes dignos de Venezuela en el mundo”, considera que su participación en este tipo de regatas internacionales le sirve para desarrollarse como un atleta integro.

“En el proceso de este Tour internacional de competiciones me gustaría conseguir más patrocinantes, para desarrollarme mejor y empezar asistir a más entrenamientos y competencias internacionales. Además estoy concentrado al máximo, tengo mis equipos listos, y aspiro con mi mayor esfuerzo estar en el Top 10”, aseguró el windsurfista criollo.

Salas apuntó que su sueño es “participar y ser campeón en el Tour Mundial de la PWA (professional windsurfer association) que es el más prestigiado campeonato y con el mejor nivel competitivo del mundo” y que para ello trabajará arduamente en estas regatas internacionales.