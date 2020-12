Catar acogerá los Juegos Asiáticos en 2030 y Arabia Saudí en 2034

Otros Deportes

Miércoles 16| 9:20 am





La capital de Catar, Doha, acogerá la 21 edición de los Juegos Asiáticos de verano de 2030, un hito que lleva al pequeño país del golfo Pérsico a acaparar otra de las grandes competiciones deportivas de renombre después del Mundial de Fútbol de 2022, mientras que Arabia Saudí será la sede de los juegos olímpicos continentales en 2034.



"La ciudad que va a acoger los Juegos Asiáticos de 2030 va a ser Doha", dijo hoy el presidente del Comité Olímpico Asiático (OCA), el kuwaití Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah, tras el recuento de votos de un sufragio que se ha alargado unas cinco horas por los problemas técnicos de la votación electrónica.



Catar volverá a acoger unos juegos continentales de verano después de que lo hiciera ya en 2006, mientras que la otra ciudad candidata, Riad, lo hará en 2034 después de que el presidente de la OCA decidiera que hoy "no habrá perdedores" porque una capital se llevaría los juegos de 2030 y la otra sería la sede del evento cuatro años después.



Después de una ceremonia plagada de problemas técnicos por el sistema de votación electrónica, los 45 comités olímpicos asiáticos que componen la OCA registraron su voto con un sistema mixto: los 19 representantes que no pudieron atender a la 39 Asamblea General de la OCA, celebrada en Mascate, lo hicieron telemáticamente y el resto depositando papeletas en una urna.



Ambos candidatos tenían números de ser escogidos como anfitriones de la edición de 2030 de los Juegos Asiáticos, aunque Catar tenía más puntos por no tener que invertir en infraestructura porque ya está casi completada en un 90 % para la celebración del Mundial de Fútbol de la FIFA en 2022, del que emirato espera ingresar 20.000 millones de dólares.



Con esta victoria para Doha, Catar pone otra marca en su carrera para acoger competiciones deportivas de renombre como el Mundial de Fútbol de 2022 o los Juegos Olímpicos de 2032, para los que ya ha mostrado su interés en presentar candidatura.



En los últimos 15 años, el pequeño emirato del golfo Pérsico ha albergado más de 500 eventos deportivos internacionales, conferencias y otras citas destacadas, según el Gobierno catarí.



Por su parte, Arabia Saudí acogerá por primera vez estos Juegos Asiáticos en 2034 en un momento en el que la monarquía del golfo Pérsico también está haciendo esfuerzos para ponerse en el foco mundial del deporte y en 2021 acogerá una carrera del Mundial de Fórmula Uno. EFE