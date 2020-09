Roglic sobre el dopaje: "Estoy limpio, no tengo nada que ocultar"

Otros Deportes

El esloveno Primoz Roglic, líder del Tour de Francia, despejó cualquier duda sobre su implicación con el dopaje y contestó a una pregunta tajante: "Sí, estoy limpio, no tengo nada que ocultar".



El vencedor de la Vuelta 2019, que aspira al maillot amarillo del Tour el próximo día 20 en París, no solo habló antes de la decimoquinta etapa de la dureza que esperaba el ascenso al Grand Colombier, sino que tuvo que enfrentarse a una pregunta que le planteaba si estaba limpio y se podía confiar en él.



"Sí, estoy limpio. No tengo nada que ocultar y dejo que la gente hable", respondió el ciclista nacido en Zagorje ob Savi, de 30 años.



En cuento a la jornada de hoy con el ascenso final al Grand Colombier, puerto de categoría especial de 17 kms al 7,1 por ciento, Roglic tenía claro que se producirá batalla entre los hombres de la general.



"Debemos estar preparados, debemos esperar todo. Veremos cómo va, pero creo que mis compañeros y yo estamos listos, y haremos nuestro mejor esfuerzo ". EFE