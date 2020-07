Jugadores de la NFL podrán llevar calcomanías de justicia social en casco

Otros Deportes

Miércoles 22| 5:50 am





Los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) tendrán la oportunidad de llevar calcomanías en la parte posterior de su casco de protección con las que podrán expresar su lucha por la justicia social y el racismo.



La NFL planea permitir que los jugadores tengan esa opción, si lo desean, y puedan colocar en sus cascos con nombres o iniciales de víctimas relacionadas con el racismo y la violencia policial, de acuerdo a la información ofrecida por varias fuentes periodísticas, incluida la publicación digital "The Undefeated".



Los jugadores individuales tendrán la opción de elegir diferentes nombres, sin que la liga les establezca ningún tipo de limitación.



La liga ha estado en conversaciones con los jugadores y su sindicato desde junio para honrar de alguna manera a esas víctimas. La NFL también planea que "Lift Every Voice And Sing", tradicionalmente conocido como el himno nacional negro, se realice en vivo o se toque antes de cada partido de la Semana 1 de la temporada regular, que esta prevista de comienzo a partir del próximo septiembre.



A diferencia de la NBA, que permite a los jugadores usar lemas en sus camisetas, la NFL se adherirá a los nombres e iniciales una vez que se haya alcanzado un acuerdo final con la Asociación de Jugadores de la NFL. El programa continuará durante toda la temporada.



Esta iniciativa es un gran avance porque la liga no ha permitido este tipo de mensajes, excepto durante su programa Crucial Catch de la NFL de octubre junto con la lucha contra el cáncer de mama, y en sus saludos de noviembre al ejército.



A los jugadores también se les ha permitido representar una causa en sus tacos un fin de semana por temporada.



Pero una campaña de 17 semanas como la que se está planificando es algo nuevo para la NFL, que también estudia todos los efectos negativos de imagen que le puede acarrear en distintos sectores de la sociedad estadounidense los nuevos acuerdos pactados con los jugadores.



La liga y la NFLPA están preparando una lista de nombres e iniciales para usar en las calcomanías del casco. Se ha animado a los jugadores a proporcionar esos nombres e iniciales./ EFE