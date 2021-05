El boxeo venezolano oficializó dos clasificados a Tokio

Boxeo

Rowerth Goncalves / @rowerth92

Gabriel Maestre y Nalek Korbaj fueron oficializados como los dos primeros clasificados para el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio. La avanzada criolla en el pugilismo tiene un cupo más en puertas y se espera que en junio sumen otro.

Serán los terceros Juegos para el “Capitán” Maestre. El anzoatiguense participó en la justa celebrada en Londres 2012 y luego repitió en Río 2016. En ambas justas el criollo terminó en el quinto puesto y obtuvo diploma olímpico.

En esta ocasión el criollo espera subirse al podio olímpico, una de las cosas que le falta a su brillante carrera dentro del boxeo amateur. Maestre continúa con su carrera como pugilista en el profesional.

¨Para mí estar en los Juegos Olímpicos tiene un significado muy importante, ya que soy el primer boxeador venezolano en asistir a 3 justas universales consecutivas y vamos a seguir trabajando fuerte para obtener esa medalla que no obtuvimos en Londres 2012, ni en Rio 2016. De verdad que me siento muy contento, orgulloso, muy feliz y quiero agradecerle en primer lugar a dios y a mi familia por el gran apoyo que me han brindado y darle un agradecimiento en especial a la Pdta. de la Federación Venezolana de Boxeo a la doctora Luisa Benítez por el gran apoyo que le ha dado al boxeo¨ indico Maestre.

Por su parte Korbaj estará en sus primeros Juegos Olímpicos. ¨Estoy feliz, me han dado la noticia que oficialmente estoy clasificado a los Juegos de Tokio 2021, le dedico el cupo a toda mi familia, a mi papá, especialmente a mi mamá y a seguir entrenando duro para conseguir esa medalla olímpica que tanto he soñado y dejar a mi Venezuela en alto¨ declaro Korbaj.

Venezuela sumaría otro cupo en los 51 kilogramos femeninos con Irismar Cardozo. La criolla se encuentra igualada con la atleta de Dominicana Miguelina Hernández en el cuarto puesto de América y espera oficializar el cuatro de junio su lugar.

Otro que también espera dar el paso el cuatro de junio es Luis Cabrera. El criollo está sexto en el ranking de América y tendría el cupo por la clasificación continental.

El boxeo venezolano mantiene la racha en Juegos Olímpicos desde México 1968. Son 14 ediciones consecutivas con al menos un atleta en la justa. En ese periodo la disciplina suma una medalla de oro, cuatro de plata y tres preseas de bronce, es el deporte que más medallas le ha dado al país.