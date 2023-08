De “Papelón” al “Señor Voleibol”

Pocas líneas se pueden leer del voleibol en nuestro país, pero en el pasado hubo una figura que hablaba de este noble deporte en el diario Meridiano, quien además de haber sido presidente de la Federación venezolana de Tenis, fue atleta y entrenador de la selección venezolana de voleibol por varios años. Hablo de un grande del deporte, hablo de Oswaldo “Papelón” Borges, con él crucé pocas palabras, pero con el pasar del tiempo pude conocer la magnitud y la importancia de sus logros.

Papelón participó en dos Campeonatos Mundiales, cuatro Juegos Panamericanos y cuatro Juegos Sudamericanos, siendo siempre pieza clave del combinado nacional, tanto es así que también tuvo la responsabilidad de ser el entrenador principal de la tricolor por varios años. Su carrera como ex atleta fue muy exitosa, ya que dirigió el Instituto Nacional de Deportes desde 1979 hasta 1984, además de ser presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa hasta el año 2011. He allí su legado.

Recuerdo que Borges era como de mi tamaño, medía un metro ochenta y ocho centímetros de estatura, lamentablemente falleció el 21 de octubre de 2015 a sus 79 años. Siempre fue grato verlo y escucharlo. Deben saber que yo como fanático, atleta, entrenador y periodista deportivo especialista en este deporte, era todo un honor ver a una leyenda viva que fue parte del equipo que ha obtenido el mejor resultado en un Campeonato Mundial de la disciplina, décimo puesto en el Mundial de Brasil en 1960, año en que ni siquiera se había fundado el Diario Meridiano, siendo la primera vez que Venezuela participaba en la máxima cita.

LA LLAMA ENCENDIDA

Oswaldo siempre hablaba de voleibol en su columna que se llamaba “Oswaldo y voleibol”, yo espero poder llenar ese vacío o por lo menos estar cerca de las opiniones que los lectores de Meridiano estaban acostumbrados. La columna que tengo el placer de escribir lleva un nombre especial, que por cierto tiene mucho que ver con el señor Oswaldo, ya que su sobrina Ivette Borges, quien es directora de Marca de Meridiano desde el 2020, y con quien he compartido en varios eventos deportivos me puso el apodo de “El señor voleibol”, además que según ella yo sólo hablo de voleibol.

Haré honor a su apellido, así como Oswaldo le dio honor a nuestro país para dejar la bandera en alto, yo no competiré contra nadie, pero entrenaré como si fuesen los Juegos Olímpicos para llenar de caracteres que estén a la altura de los lectores de este prestigioso medio de comunicación. Recibo con orgullo la antorcha, no para encender el pebetero, si no para mantener el fuego encendido y muchos años después, dárselo al siguiente para que sigamos escribiendo y hablando de voleibol.