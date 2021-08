Luis Enrique: Espero que España gane oro, pero la plata también es gran premio

Olimpismo

Luis Enrique Martínez, seleccionador español del fútbol, aseguró que espera que España gane este sábado el oro olímpico ante Brasil "pero si es plata también sería un gran premio".



El técnico asturiano, que recordó ante los medios de la Federación el triunfo que logró con la selección en los Juegos de Barcelona'92, recalcó el buen resultado alcanzado independientemente del resultado y admitió que "ahora está de moda (en el fútbol) que la gente que pierde una final no se pone la medalla o incluso hace gestos de que no la quiere hay que saber aceptar el rol que te toca jugar en cada momento".



Recomendó a los jugadores "tratar de disfrutar al máximo, ayudar a tu equipo como has hecho a lo largo de todo el campeonato, independientemente de que el entrenador decida dónde tengas que estar y disfrutar de un momento único y especial, y aceptar lo que venga".



Luis Enrique bromeó al decir que igual se lleva su medalla de oro olímpica "a la concentración de septiembre para compararla con la que ganen los jugadores que están en Japón" y ver "cuál es más chula", así como comentó que tiene muy presente toda aquella competición, en la que España tenía "un equipazo, un poco como le pasa a la actual selección olímpica que cuenta con muchos jugadores contrastados, algunos incluso que vienen de disputar la Eurocopa".



Añadió que "ya ser olímpico es algo muy especial", rememoró que jugó todos los partidos de Barcelona'92, marcó un gol en el primer partido contra Polonia y fue titular habitual, así como que participó en la jugada del gol definitivo en la final de Kiko Narváez.



"Me hubiera encantado haber marcado el gol, pero como buen jugador de equipo creo que Kiko estuvo espectacular, el 'Pitu' Abelardo también hizo un gol en la final y la verdad es que fue difícil porque Polonia nos lo puso complicado", añadió. / EFE