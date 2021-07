Argentina sorprende a Australia y pone rumbo a los cuartos de final

Olimpismo

La selección argentina de rugby 7 ha dado la primera sorpresa en su debut del torneo olímpico 2020 con una victoria sobre Australia (29-19) que le pone los cuartos de final a tiro, ya que le bastará para alcanzarlos con vencer este martes a la débil Corea del Sur.



El 'seven' argentino realizó una primera parte perfecta, en la que monopolizó el oval y anotó mediante Lucio Cinti, Matías Osadczuk, Marcos Moneta y Ignacio Mendy, pero los australianos reaccionaron tras el descanso y acortaron distancias hasta el 19-24 con un saque de centro aún por realizar.



Excelente en el juego aéreo, el combinado sudamericano se hizo con la última posesión para que su ala, Lautaro Bazán Vélez, todavía tuviese arrestos para hacer una carrera de sesenta metros y posar junto al banderín izquierdo.



Contra Nueva Zelanda, campeona del mundo, Argentina no desmereció pese a caer por 35-14 después de adelantarse con un magnífico ensayo de Moneta, que tumbó a su defensor con una poderosa percusión antes de recorrer todo el campo.



Los Black Sevens mandaban en el tanteo al descanso pero Argentina aún tuvo arrestos para empatar con un ensayo de Luciano González antes de que los favoritos se disparasen en los minutos finales para terminar la primera jornada invictos.



En el grupo B, Fiyi y Gran Bretaña reeditarán mañana la final de Río de Janeiro para determinar el líder, ya que ambos ganaron sus encuentros a Canadá y Japón, si bien los británicos ofrecieron mejores sensaciones, pues no permitieron que sus oponentes marcasen ni un solo punto.



Tampoco hubo sorpresas en un grupo C en que Sudáfrica demostró estar muy encima de sus adversarios, aunque aún deberán asegurarse el primer puesto contra Estados Unidos, que ganó dos partidos muy ajustados a Kenia (19-14) e Irlanda (19-17).



Resultados de la primera jornada



Grupo A



Nueva Zelanda, 50 - Corea del Sur, 5



Australia, 19 - Argentina, 29



Nueva Zelanda, 35 - Argentina, 14



Australia, 42 - Corea del Sur, 5



Grupo B



Fiyi, 24 - Japón, 19



Gran Bretaña, 20 - Canadá, 0



Gran Bretaña, 34 - Japón, 0



Fiyi, 28 - Canadá, 14



Grupo C



Sudáfrica, 33 - Irlanda, 14



Estados Unidos, 19 - Kenia, 14



Estados Unidos, 19 - Irlanda, 17



Sudáfrica, 14 - Kenia, 5. / EFE