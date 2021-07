Rubén Limardo: "Para los próximos Juegos Olímpicos vendrá la revancha"

Olimpismo

Wilder Delgado | Luego de haber cedido en su primer combate de la espada individual masculina y quedar fuera de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, Rubén Limardo, conversó con los medios de comunicación señalando que su objetivo será ahora enfocarse en París 2024.

El bolivarense participó en sus cuartos Juegos Olímpicos (Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokyo 2020), pero, nuevamente y por segunda edición consecutiva no puede acceder de la ronda de 32.

"Un error táctico cambió bastante el combate, eso no quiere decir que se vaya a acabar el mundo. Así es el deporte, hoy ganamos y mañana perdemos, lo importante es el aprendizaje" dijo en principio el campeón olímpico en 2012.

Limardo no descarta buscar su cupo para los Juegos Olímpicos París 2024, "será la revancha (...) igual sigo buscando muchos triunfos que me hacen falta como esgrimista".

"Me siento bastante tranquilo, porque sé que hice historia en Londres 2012 y sigo buscando ganar nuevamente una medalla olímpica. No es fácil sobre todo en la espada masculina, donde los podios varían muchísimo", añadió, con respecto al combate comentó "el francés Cannone tiene escuela, experiencia con su organización y por eso ellos son muy buenos también. Nunca me había enfrentado a él".

Por ahora, Limardo estará regresando a Polonia par reunirse con su familia y descansar, pensando en la próxima temporada.