¡Ya van 40! Jhonattan Vegas se clasifica a Tokio

El de Maturín viene de competir en el US Open / AP

Olimpismo

Martes 22| 11:43 am





Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Ya casi un mes para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio —mismos que debieron realizarse el año pasado, pero fueron postergados por la pandemia mundial de COVID-19— y Venezuela sigue sumando participantes en la magna justa del deporte universal. Ayer, el golfista Jhonattan Vegas se convirtió en un nuevo atleta integrante de la delegación criolla, el número 40 de la lista.

El golfista venezolano se ubicó entre los mejores 40 del ranking olímpico (según la lista publicada el día de ayer el criollo ocupa el puesto 37) y de la Federación Internacional de Golf le dio un boleto directo para participar en los JJ.OO.

El nacido en Maturín viene de participar en el US Open (torneo que terminó ganando Jon Rahm con una tarjeta acumulada de -6). En el torneo el criollo tuvo una participación muy digna en los dos primeros días. Sin embargo, en su última actuación del US Open Vegas no tuvo su mejor día en la ronda final, donde entregó tarjeta de 76 golpes (cinco sobre par), con la cual finalizó en el puesto 57 con zafra global de 294.

La delegación criolla viene sumando en estos últimos días muchos integrantes a su lista de representantes en los Juegos Olímpicos. Antes de la confirmación del boleto de Vegas, Venezuela confirmó la participación de Paola Pérez que se clasificó en Aguas Abiertas, y la semana pasada también se integraron a la lista Elvismar Rodríguez y el karateca Andrés Madera.

Los encargados de portar el pabellón nacional en la magna justa deportiva serán el sensei Antonio Díaz y la “reina del salto triple” Yulimar Rojas.