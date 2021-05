Marianth Cuervo: en busca del sueño olímpico

Olimpismo

Viernes 14| 12:45 pm





Gonzalo Urgelles Rodil

Con siete preseas doradas en campeonatos panamericanos –tres individuales y cuatro por equipo; subcampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018; medalla de oro en los Suramericanos de Cochabamba 2018; y bronce en los Juegos Panamericanos, Lima 2019; la karateca, Marianth Cuervo se erige como una de las más destacadas atletas de la actualidad venezolana.

Especializada en kumite, la venezolana se ha destacado en la categoría -68 kilogramos, tanto así que en 2017 fue sub-campeona mundial U-21. Actualmente se ubica en el puesto 61 dentro del ranking global.

Actualmente, Cuervo se encuentra en Caracas culminando su puesta a punto para representar al país en el Preolímpico de Karate, a celebrarse el próximo mes de junio en París.

“Ahorita, en Venezuela estoy entrenando full, en doble sesión de lunes a sábado, todo bastante enfocado en el Preolímpico. Duré dos meses en España, me topé con varios atletas del equipo nacional de allá y aproveché esa temporada para entrenar con más libertad”, comentó Marianth.

La criolla no ha podido competir desde marzo de 2020, cuando subió a lo más alto del podio del Campeonato Nacional, celebrado en el José Joaquín ‘Papá’ Carrillo, del Parque Miranda. A su vez, en enero había participado en el Abierto de París, donde cayó en cuartos de final, luego de haber vencido en cuatro combates previos.

“Allí venía súper bien, con buenas sensaciones; luego cayó la pandemia y desde ahí, técnicamente, no he tenido ese roce a nivel competitivo. Aquí en Venezuela, incluso en diciembre, no se permitía abrir los dojos, las escuelas y gimnasios”.

La caraqueña confiesa que la pandemia fue algo que le afectó –como a muchos– en el aspecto mental, pues se vio obligada a bajar el ritmo y perder la rutina, al punto de sentirse desorientada. Sin embargo, nunca dejó de entrenar y asegura sentirse recuperada.

“Entrenaba mañana y noche, porque es lo que me gusta; pero entrenaba a ciegas, sin saber para qué me estaba preparando. Las olimpiadas y los eventos deportivos los pospusieron”, puntualizó la joven de 24 años.

Además, este año lo ve como un nuevo comienzo y lo vive con el mayor optimismo y compromiso. “Ya estamos en 2021, intentando hacer las cosas bien, porque muchos países han estado volando, así que quiero y necesito estar al nivel de ellos”, enfatizó.

El sensei Mario Toro es el encargado de toda la preparación de Marianth de cara al compromiso internacional que tiene que afrontar en el próximo mes de junio, cuando viaje a la capital francesa a buscar el sueño olímpico.

“Para esto, como en cualquier cosa, como trabajes tu mente es fundamental. La preparación física y técnica la he tenido; mentalmente me siento calmada y confiada. Solo estoy esperando ese evento para demostrar las ganas que tengo acumuladas”, contó la esbelta caraqueña.

A pesar de no haber competido en más de un año, en su paso por España, la karateca tuvo la oportunidad de toparse con diversos combates bastante reales a nivel de entrenamiento. A tres o cuatro semanas del Preolímpico, Cuervo se muestra motivada y lista.

Ante la posibilidad de representar a Venezuela en los Juegos Olímpicos, absolutamente todo cambió en el panorama de Marianth, quien confiesa que aunque el camino es difícil ahora mismo es su meta principal.

“De mi categoría solo clasifican los dos primeros del ranking, para eso hay que ir a muchos eventos alrededor del mundo para sumar puntos y no tengo los recursos; por eso me concentré en el Preolímpico, donde mi peso lo unen con el de arriba y solo clasifican los tres primeros. Es algo para lo que hemos estado preparándonos, tenemos las ganas y tenemos todo para ganar”.

Vocación de enseñar

Marianth Cuervo, además de destacar en karategui sobre un tatami, también se está formando en el aspecto académico; lo hace a distancian en la UDESUR (Universidad Deportiva del Sur) donde cursa los estudios de Entrenamiento Deportivo.

Graduada de bachillerato a los 16 años, quiso seguir los pasos de sus hermanos estudiando Contaduría Pública en la UCV, sin embargo con el tiempo se dio cuenta que ese no era su camino. “Una vez que congelé la carrera y comencé a estudiar Entrenamiento Deportivo, todo fluyó”.

Durante la pandemia impartió algunas clases virtuales de karate; algo que –además– siempre había querido hacer pero que su apretada agenda no le permitía.