Infantino anima al COI a interactuar con los 'gamers' y atraerles al deporte

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infatino, miembro del COI, pidió vehementemente a este organismo que interactúe con los jugadores de deportes virtuales para, de esa forma, atraerles hacia la actividad deportiva 'verdadera' y hacia los valores olímpicos.



"La nueva generación ha hecho suyo el entretenimiento digital. Si el COI quiere llegar a los jóvenes, tiene que interactuar directamente con los jugadores de los deportes virtuales para alentar su participación en la actividad física y promover los valores olímpicos", afirmó Infantino ante sus compañeros en el COI, durante la 137 Sesión que mantienen de manera virtual.



El dirigente futbolístico recordó que durante la crisis sanitaria ha crecido un 30 % el número de jugadores y un 75 % la práctica de los e-Sports, cuya industria "tiene un valor de 150.000 millones de dólares".



Infantino hizo esta aportación durante el debate de la Agenda 2020+5 del COI, que trazará sus líneas de actuación para los próximos años.



Una de las recomendaciones del documento es "el fomento del desarrollo de los deportes virtuales y un mayor compromiso con las comunidades de videojuegos".



El francés Jean Christophe Rolland, presidente de la Federación Internacional de Remo y encargado de defender esta ponencia ante el COI, coincidió con Infantino en que el COI "tiene que" interactuar con el mundo de los e-Sports.



"Nos referimos a que los deportes actuales se digitalicen. Se trata de ampliar la comunidad de personas interesadas en el deporte. Una nueva audiencia", afirmó Rolland.



"No es una manera de apartar a los jóvenes de la actividad física, sino una manera de atraerles hacia ella", añadió.



El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, dejó claro que si el COI emprende este acercamiento "no es para generar ingresos, sino para tratar de lograr una mayor participación en el 'verdadero deporte'".



Pero dejó claro que hay "una línea roja".



"No queremos ocuparnos de ningún juego que vaya en contra de los valores olímpicos. Si hay violencia, discriminación, agresividad, no tenemos nada que ver", indicó Bach. EFE