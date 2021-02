Mori presentará su dimisión tras polémica sexista, según los medios nipones

Olimpismo

Jueves 11| 6:25 am





El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, ha decidido presentar su dimisión tras la polémica generada por sus comentarios sexistas, según adelantaron este jueves los medios locales.



Mori ha comunicado su decisión de renunciar al cargo a personas próximas a la organización tras las continuadas críticas que ha recibido desde que salieran a la luz sus palabras del pasado miércoles, según recogen hoy diversos medios nipones.



El comité organizador de Tokio 2020 no tiene constancia de que esa decisión se haya tomado ya, según dijo un portavoz al ser consultado por Efe.



El ex primer ministro nipón, de 83 años, se pronunció durante una junta del Comité Olímpico de Japón sobre los supuestos inconvenientes que representa la presencia de mujeres en las reuniones, comentarios que han causado una cascada de protestas del mundo de la política y del deporte tanto dentro como fuera de Japón.



Se espera que la salida de la figura de máxima responsabilidad al frente de Tokio 2020 se haga oficial este viernes, cuando hay convocada una junta directiva y de consejeros del comité organizador para abordar la polémica generada por sus palabras y sus posibles consecuencias.



"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o, si no, no terminaremos nunca", dijo Mori durante la reunión de la semana pasada al ser preguntado sobre los planes del Comité Olímpico de Japón de aumentar el número de mujeres miembros del 20 % al 40 %.



Mori, quien también aludió al "gran sentido de la rivalidad" femenino, compareció ante los medios al día siguiente de estallar la polémica para pedir disculpas y abogó por permanecer en el cargo, pero eso no bastó para acallar las críticas en su contra.



Entre las voces que han protestado contra sus comentarios destaca la del Comité Olímpico Internacional (COI), que los tachó de "absolutamente inapropiados" y "en contradicción" con la política de este organismo, en un comunicado.



Las palabras de Mori también han motivado la retirada de centenares de voluntarios nipones que estaban registrados para ayudar en la organización de los Juegos y de corredores que iban a participar en el relevo de la antorcha de la llama olímpica en Japón, cuyo recorrido está previsto para finales de marzo.



En el encuentro de este viernes donde se prevé la renuncia de Mori participará la junta directiva del comité organizador, el órgano con autoridad para tomar decisiones de peso como nombrar al presidente, y la junta de consejeros, un órgano compuesto por expertos asesores en diversos campos.



El principal favorito para sucederle es el exseleccionador nacional de fútbol de Japón Saburo Kawabuchi, quien ocupa actualmente el cargo de consejero del comité organizador y de responsable de la Villa Olímpica de Tokio, según informó la cadena estatal NHK.



Kawabuchi, de 84 años, fue uno de los impulsores de la profesionalización del fútbol nipón en la década de 1990 y participó como futbolista de la selección nacional en los Juegos de Tokio de 1964. / EFE