Parsons: "Los Juegos Paralímpicos de Tokio serán diferentes, pero no peores"

Olimpismo

Sábado 2| 5:46 pm





El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró este viernes que los Juegos de Tokio serán "diferentes a los celebrados en anteriores ediciones" debido a la pandemia global de la COVID-19, aunque aseguró que "no por ello serán peores".



Los Juegos Paralímpicos, al igual que los Olímpicos, fueron aplazados de 2020 a las mismas fechas en 2021. Como consecuencia habrá recortes en algunas áreas de la organización, aunque no en lo relativo a las competiciones y las prestaciones hacía los deportistas.



"Los Juegos de Tokio serán diferentes a las ediciones anteriores, pero eso no significa que serán peores. Es al revés. Yo creo que se recordarán para siempre en los libros de historia. No solo en los libros de historia del deporte, sino en los libros de historia de la humanidad", dijo Parsons en un comunicado.



El presidente del IPC quiso mandar un mensaje a los deportistas a falta de ocho meses para que comiencen los Juegos el 24 de agosto.



"Mi mensaje para todos es que se centren en lo que realmente pueden hacer y lo que pueden lograr porque puede ser un año muy difícil pero al mismo tiempo increíble y juntos lo lograremos. Organizaremos unos Juegos Paralímpicos increíbles en Tokio 2020, pero esto requerirá lo mejor de nosotros y mucho trabajo", confesó.



Parsons, en su análisis de la situación social que se vive derivada de la pandemia, destacó que "la forma en que se está tratando al planeta es insostenible".



"No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperar un resultado diferente. Si mantenemos la misma actitud, no tendremos este mundo por mucho tiempo ni una nueva generación por venir. Necesitamos hacer un alto ahora, aprovechar la oportunidad para comprender que esta pandemia representa una oportunidad para repensar la forma en que tratamos este planeta y tratamos a las personas", aseguró.



Por último, Andrew Parsons dijo no querer volver a lo que se consideraba anteriormente por normalidad.



"No quiero volver a esa normalidad. Lo normal nos llevó a donde estamos. Sé que hay muchas cosas sobre la nueva normalidad, pero tenemos que construirla. Necesitamos reconstruir mejor y la pandemia debe verse como una llamada de atención. Tiene que ser visto como que estamos haciendo algo mal en el mundo y tenemos que arreglarlo, pero tenemos que empezar ahora", concluyó.